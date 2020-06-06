Бесплатная арт-терапия спасает онкобольных на самоизоляции

Для онкобольных Владимирской области организовали ресурсную арт-терапию. Она проводится онлайн. С психологом Юлией Кабициной пациенты встречаются на платформе Zoom, которую предоставил владимирский дом НКО. Курс состоит из 5 занятий, первое уже стартовало на этой неделе. Второе пройдет 10 июня, начало в 18.00. Тренинг длится 2 часа. Занятия бесплатные. По словам специалиста, во время пандемии таким пациентам, закрытым дома на несколько месяцев, как никогда нужна поддержка. Тем более уже доказано, что арт-терапия помогает не только улучшить настроение, но и справиться с болевым синдромом.

— Наша целевая аудитория сейчас — это женщины. Занятия направлены на гармонизацию внутреннего состояния, получение равновесия, успокоения, умиротворения. Влияние цвета, сама моторика на рисовании, проведение фигур, линий, символов уже целительно на уровне бессознательного, – поясняет психолог. – Наша терапия начнется в преддверии реализации масштабного проекта «Цвет преображения», который стартует в августе и продлится до конца года. Это еженедельные занятия с женщинами, у которых онкология диагностирована на любой стадии. Все эти курсы я буду проводить бесплатно, потому что мои личные убеждения в том, что онкобольной не должен платить ни за диагностику, ни за лечение, ни тем более за психологическую помощь.

Онлайн-курсы для онкобольных ведет психолог.

Для занятий потребуется: папка плотной бумаги или альбом, любые фломастеры, цветные карандаши, акварель либо гуашь, кисточки, пастель или восковые мелки.

После снятия режима самоизоляции арт-терапия будет проводиться на базе городской больницы № 5 и клиники «Палитра». Присоединиться к проекту можно прямо сейчас. Для этого надо связаться с Юлией Кабициной по телефону 8 (904)-260-49-61 или в социальных сетях. По её словам, работа пациентов в группе поможет почувствовать человеку, что он не один. Благотворное влияние окажут не только яркие краски картины, но и просто слова поддержки.

Ранее «Призыв» сообщал, что один из сотрудников онкодиспансера заразился COVID-19.

Татьяна Данилова

Фото Юлии Кабициной