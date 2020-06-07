Бесконтрольные подростки попадают в зону риска и опасны другим

Нынешнее лето — особенное: загородные лагеря пока закрыты, рабочие места подросткам не созданы. Всё это начнёт действовать, предположительно, с июля. А пока дети, у которых начались каникулы, столкнулись с тем, что у них много свободного времени и энергии через край. Родители часто не в состоянии заполнить этот вакуум своим участием, а значит, возрастает риск того, что ребята столкнутся с неприятностями: либо сами набедокурят, либо в отношении их могут быть совершены противоправные действия. Об этой ситуации «Призыв» поговорил с Еленой Абрамовой, заместителем начальника ООДУУП и ПДН УМВД России по Владимирской области.

Беда на расстоянии в секунду

— Елена Вячеславовна, можно ли сказать, что сейчас для вас наступила самая тревожная пора?

— Лето всегда для нас, правоохранителей, период сложный, требующий повышенного внимания к вопросам детской безопасности и предупреждения подростковой преступности. Дети допоздна находятся на улице — погода позволяет, световой день долгий, — и часто оказываются без внимания взрослых. Особенно это характерно для сельской местности, вроде бы тихой, спокойной. Ребёнок где-то у дома катается на велосипеде, его видно в окно, но в какой-то момент он исчезает из поля зрения, и может случиться беда. Вот в этом году лето не успело наступить, а в области уже имеются факты утопления детей, причём одна трагедия произошла на глазах у взрослого человека, тот не смог помочь ребёнку.

— А второй несчастный случай — в Вязниковском районе?

— Да. Мальчишки катались на велосипеде, в какой-то момент решили искупаться. Сиюминутное желание, было жарко — подались к водоёму, причём совершенно не предназначенному для купания. Как правило, все трагедии на воде и происходят в подобных местах, на многих из них даже есть запретительные знаки, но это не останавливает. Дети есть дети, чувство опасности у них менее развито, чем у взрослых, есть желание сделать что-то «за компанию»: все купаются, и мне надо. Поэтому присмотр взрослых крайне необходим. Я уж не говорю о малышах, за которыми мало того, что нужен постоянный родительский контроль, но и требуется упреждать возможные риски. Прежде всего, речь о москитных сетках на окнах: летом постоянно происходят несчастные случаи, когда дети, опираясь на них, падают с высоты, и очень редко эти происшествия заканчиваются лёгкими травмами. Родители недооценивают возможности малыша забраться на окно, а тот довольно ловок, может использовать всё, что находится в комнате. В результате — трагедия. И всё это происходит быстро, одномоментно, порой несколько секунд отвлечённого внимания, и всё — уже ничего не поправишь.

В 2019 году во Владимирской области произошло 17 несчастных случаев с несовершеннолетними.

— К сожалению, ребёнка не всегда можно проконтролировать даже в силу объективных причин: лето — не лето, родителям нужно работать, отпуска, если они есть, не бесконечны.

— Да, и детей, как правило, отправляют в деревню к бабушкам и дедушкам. С одной стороны, это правильно: свежий воздух, помощь по огороду — хорошее дело. С другой стороны, многие пожилые люди тем более не могут углядеть за ребятишками. На моей памяти, за тот период, что я работаю в службе по делам несовершеннолетних, чего только не случалось! Детей и щебнем заваливало на садовых участках, и тонули они, упав в автомобильную покрышку, заполненную водой… Много нелепых трагических случаев, когда буквально секунда разделяет жизнь на «до» и «после»: был ребёнок, и его нет. Поэтому нужно внимание, внимание и еще раз внимание — мы всегда в беседах с родителями об этом напоминаем.

Опасные подростки

— Но дети, особенно подростки, сами иногда могут представлять опасность для окружающих. Я говорю о преступлениях и правонарушениях, которые совершают несовершеннолетние. Летом риск таких проявлений возрастает?

— Если посмотреть статистику, то лето практически не отличается от любого другого времени года: в этот период совершается четвёртая часть от общего объёма преступлений и правонарушений. Даже можно сказать, что больше криминальных проявлений среди несовершеннолетних приходится на весну и осень. Но такая картина объясняется тем, что именно летом всеми службами, занимающимися детьми, проводится очень большая работа по вовлечению несовершеннолетних в разные формы отдыха и досуга, оздоровлению в загородных лагерях, созданию мест для трудовой занятости подростков — словом, делается всё, чтобы ребята с пользой провели каникулы. Понятно, что всех охватить сложно, порой, допустим, сталкиваемся с нежеланием детей ехать в загородные лагеря, и родители встают на их сторону: пусть, мол, остаётся дома, где-то поможет, за младшими присмотрит. Но далеко не всегда такое времяпрепровождение оказывается полезным.

— А сейчас мы столкнулись с тем, что все ребята проводят лето с родителями или другими родственниками. Как вы действуете в новых условиях?

— Нынешняя ситуация — головная боль для всех служб, работающих с детьми. Что касается правоохранителей, то мы активизировали действия по двум направлениям. Первое — сконцентрировали внимание на улице (там, где обычно собираются люди асоциального склада, смотрим, не группируются ли подростки), наблюдаем за местами отдыха, теми же водоёмами, к примеру, а также за садовыми товариществами. Второе — плотно работаем с неблагополучными детьми и родителями, состоящими у нас на контроле.

На учёте в органах внутренних дел Владимирской области стоят около 1500 неблагополучных семей.

Родителям мы напоминаем о бдительности и говорим о том, что от них зависит безопасность их детей. При этом подразумеваем не только риски несчастных случаев, но и просто риски для здоровья, с учетом эпидемиологической обстановки. А детям мы говорим, что улица, особенно сейчас, не то место, где нужно бесконтрольно находиться. Тем более что уже разрешено заниматься спортом на открытых площадках, есть другие полезные виды досуга, но всё это должно быть под контролем взрослых: папы, мамы, других законных представителей.

— Если посмотреть по районам области — какие территории менее благополучны в плане подростковой преступности?

— Сейчас в числе неблагополучных можно назвать Камешковский район, где в общем объёме всего криминала удельный вес преступлений, совершённых подростками, в 4 раза превышает среднеобластной показатель. В Муроме — в 2 раза, в Петушинском районе — в 1,7.

— Что вдруг Камешковский район так засветился? Вроде бы небольшой, тихий.

— Территория небольшая, преступлений относительно немного, а тут появилась группа несовершеннолетних, которая совершила сразу несколько криминальных деяний. В результате их доля в общей массе оказалось весомой… А в Муроме другая картина, там распространены кражи из магазинов: подростки попадаются на выходе с товаром, за который не заплатили, далее — вызов полиции, ну, и по понятному сценарию.

— А если взять в целом, какие виды преступлений, совершённых несовершеннолетними, превалируют?

— Расклад традиционный. Основной массив приходится на преступления против собственности: 60-70 процентов — это кражи чужого имущество, 10 процентов — грабежи, чуть более 1 процента — разбои. И около 3-4 процентов приходится на незаконный оборот наркотических средств.

С 2017-го по 2019 год подростковая преступность снизилась на 42%. В прошлом году несовершеннолетние совершили в области 383 преступления.

Если же говорить об административных правонарушениях, то практически каждое второе из них связано с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Далее идут мелкие хищения и драки.

Надежда на июль

— Лето только началось, и велики опасения того, что из-за неприкаянности подростки начнут, что называется, чудить. Вы прогнозируете такое развитие событий?

— Безусловно, в такой ситуации риски самых разных негативных проявлений среди несовершеннолетних возможны. Вообще, если мы говорим о подростковой преступности и правонарушениях с их участием, то причин противоправного поведения подростка довольно много, но сейчас к основным я отнесу три предпосылки. Первая — отсутствие контроля со стороны взрослых, когда родители постоянно на работе или заняты своими проблемами. Вторая — когда ребёнок растёт в маргинальной семье, где папе или маме им заниматься недосуг, и он копирует модель поведения того окружения, в котором воспитывается, своих близких. Ну, и третья — когда у ребёнка нет интересной программы, он не занят, и даже самый незначительный негативный процесс в этом случае может приобретать реальные черты, потому что нет ничего хуже скучающего подростка, оставшегося без попечения взрослых. Ребёнок всегда себе найдёт приключение, вследствие чего может и сам стать объектом преступных посягательств или оказаться замешанным в чём-то нехорошем. Тем более если окажется в компании себе подобных.

— Как снизить этот риск, как выходить из ситуации?

— Мы работаем вместе с коллегами из органов системы профилактики над тем, чтобы дети всё равно были отвлечены от улицы на то время, пока они не могут получить привычные формы занятости и досуга. При благоприятном развитии ситуации уже с июля обещаны трудовые места для подростков, ожидаем, что начнутся смены и в загородных лагерях. В июне возможны и новые, ранее не практиковавшиеся формы работы с детьми.

Буквально недавно состоялась межведомственная комиссия по летнему отдыху детей при заместителе губернатора Сергее Борисовиче Шевченко, там довольно много говорилось об альтернативных формах досуговой деятельности — открытии онлайновых площадок. Это своего рода лагеря, где будет обучение, развлекательные программы, но дистанционно. Там очень интересное содержание, мне кажется, детям это понравится. Вместе с уполномоченным по правам ребёнка Геннадием Леонардовичем Прохорычевым мы предложили охватить этим видом досуга и ребят из неблагополучных семей. Это получило поддержку, и главам местных администраций рекомендовано оставить на лето те гаджеты, которые предоставлялись на время учёбы детям из социально незащищённых семей. Ребята, таким образом, смогут участвовать в онлайн-сменах.

— Вы сказали про трудоустройство подростков. Я не видел предложений по вакансиям, возможно, пропустил это дело?

— Центр занятости сообщил о том, что при благоприятном развитии ситуации, возможно, уже с 1 июля смогут приступить к работе около 2 тысяч подростков. То есть всё это пока условно и зависит от обстоятельств.

— Вы сказали о риске того, что, не будучи занятым, ребёнок может и сам стать жертвой преступных посягательств. Летом этот риск возрастает?

— Строгой зависимости нет, если вы имеете в виду такую категорию, как посягательство на жизнь и здоровье личности. Обычно увеличивается число преступлений, связанных с присвоением чужого имущества. Это и понятно: лето, жарко, ребёнок может где-то оставить велосипед, самокат, одежду или вещи, если решит позагорать или искупаться, — число заявлений о хищениях растёт. Тем не менее, конечно, без должного контроля риск того, что ребёнок может подвергнуться опасности от чего угодно — от несчастного случая, от преступного посягательства взрослого негодяя или сверстников, от любых других негативных явлений, — он возрастает. Это мы и стараемся донести в своей профилактической работе, беседуя с родителями, законными представителями ребёнка, самими детьми.

— Если не секрет, много в органах внутренних дел сотрудников, которые занимаются несовершеннолетними?

— В настоящее время в УМВД России по Владимирской области и подчиненных территориальных органах служат более 100 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Сотрудники иных подразделений полиции также принимают участие в профилактике правонарушений несовершеннолетних.

— А сотрудники в большинстве своём, наверное, женщины?

— Да. Мужчины сейчас на вес золота. Когда я только пришла работать в ПДН, их было больше, и это были взрослые, опытные сотрудники, матёрые практики, у которых я переняла много полезного. Сейчас в нашей службе больше девушек. Во Владимире, например, по штату 21 сотрудник, из них только один представитель сильного пола… Знаете, наверное, для мужчин эта работа сложна психологически. Профилактика подростковой преступности – дело неблагодарное, оно, может быть, не столь заметное, как другие, результат пощупать нельзя. Здесь зачастую, как Дон Кихот, воюешь с ветряными мельницами. Приходишь в семью, хочешь помочь ребёнку, а иные родители встречают тебя в штыки, считают, что у них-то с чадом всё хорошо. А его надо проконсультировать, отвести на беседу к психологу, может быть, даже наркологу показать, потому что у него зарождается зависимость. Но родители «против» из-за каких-то своих опасений: им легче не замечать проблему, закрыть глаза на беду. Это на самом деле борьба за жизнь, за маленькую ещё, но очень дорогую жизнь. И мы, женщины, наверное, к этому больше готовы.

Николай Лившиц

Заглавное фото: blog.tagesanzeiger.ch