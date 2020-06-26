«Белый дом» объявил об открытии и без того открытых парков

Во Владимирской области официально с внесением соответствующих изменений в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» открыли парки и скверы. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 — 2 метра, сообщает пресс-служба «Белого дома». Впрочем, доступ в парки уже давно не ограничен. Еще в мае жители Владимира, например, игнорировали запреты и проходили на территорию, минуя главные ворота. Первым в областном центре открылся Центральный парк культуры и отдыха. Замки с калиток там сняли в начале июня. Правда, кроме аллей и спортплощадки ничего больше не работало: доступ к каруселям был ограничен, а фонтан не функционировал.

Власти призывают соблюдать в парках социальную дистанцию в 1,5 — 2 метра.

На этой неделе открылся и парк Пушкина в центре Владимира. Ворота были долгое время закрыты. Как пояснили «Призыву» в мэрии, там заканчивали обработку от клещей и выкашивали траву. Парк «Добросельский» все еще закрыт, но не из-за коронавируса. Там началась масштабная реконструкция.

Ранее «Призыв» сообщал, что к концу недели в городе запустят все фонтаны. Некоторые из них уже начали работать сегодня.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»