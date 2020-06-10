«Белый дом» обсуждает проведение Парада Победы

«Белый дом» обсуждает возможность проведения 24 июня Парада Победы во Владимирской области. Формат мероприятия будет продуман таким образом, чтобы максимально снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Владимир Сипягин подчеркнул, что руководство регионального управления Роспотребнадзора настаивает на том, что проведение любых массовых мероприятий возможно только на третьем этапе снятия ограничений.

— С учётом этого предлагаю изучить возможности реализации нестандартных подходов к проведению парадов в условиях эпидемиологических ограничений и обеспечить праздник для наших ветеранов доступными в данных условиях способами, – отметил Владимир Сипягин.

Парад Победы хотят провести без скопления людей.

По итогам совещания было решено подобрать такое место для парада, которое позволит избежать массового скопления зрителей и в то же время обеспечит прохождение строя военнослужащих и проезд военной техники. Отмечается также, что каждому ветерану, участвующему в торжествах, будет обеспечено особое внимание и безопасность.

В 2020 году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Из-за распространения коронавирусной инфекции 9 мая массовые мероприятия не проводились. Празднование было перенесено в Интернет. По всей стране прошли многочисленные онлайн-мероприятия и флешмобы.

Указом президента России Владимира Путина 24 июня в 10.00 по местному времени в городах страны пройдут военные парады. 24 июня также объявлено нерабочим днём. Выбор даты не случаен – именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.

Ранее «Призыв» сообщал, что скорость распространения коронавируса в регионе составила меньше 2%.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»