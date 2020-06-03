Белого аиста с пулей в сердце обнаружили в Вязниках

Житель Вязников обнаружил белого аиста с пулей в сердце. Пострадавшую птицу он увидел во время рыбалки. Первоначально предполагалось, что у бедняги сломано крыло, поэтому он не может взлететь. Но все было куда серьезней. У аиста в области сердца застряла пуля. Сейчас краснокнижную птицу выхаживают в специальном госпитале врачи-орнитологи. Аиста разместили в больничном боксе.

На помощь подбитому красавцу пришли в Ассоциации любителей птиц России. К специалистам обратился нашедший птицу мужчина. Крылатого бедолагу передали орнитологу. Он доставил птицу в стационар. Аисту сделали рентген. Исследование показало опасное ранение. От смерти его спасло чудо.

— По рентгеновскому снимку ясно, что пуля застряла аккурат в дорсальной части грудной кости птицы. Еще бы несколько миллиметров, и аист был бы убит. Стреляли в него, судя по снимку, из пневматики. Тут понятно, что это был опытный убийца аистов, так как он целился в сердце птицы, — описывают ситуацию в группе ассоциации в соцсети «ВКонтакте».

Птице необходимо пройти курс лечения. Ей сделали УЗИ сердца и брюшной полости. Отмечены брадикардия, истощение и повышение эхогенности паренхимы печени. Этапы спасения аиста можно наблюдать в социальной сети. Специалисты выкладывают видео обследования.

Сколько времени потребуется, чтобы птица взлетела, пока не известно. Но уже сейчас понятно, что после выписки из госпиталя аиста выпустят на волю.

Ранее «Призыв» сообщал, как жительница Владимира выходила стрижа.

Полина Тарбеева

Фото и видео группы «Ассоциация любителей птиц России» во «ВКонтакте»