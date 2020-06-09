Бегун-волонтер преодолеет 1200 километров ради детей

Волонтер Андрей Неридный из Омска планирует преодолеть 1200 километров в помощь больным детям. Бегун стартует из Владимира. 13 июня Андрей приедет к нам в город, чтобы поучаствовать в масштабном марафоне. Забег проходит в рамках Всероссийской спортивной акции «Набегу добро». Её организаторы предлагают всем неравнодушным людям пробежать, пройти, проплыть, проехать на велосипеде и перевести свои километры в помощь детскому хоспису «Дом радужного детства» в Омске. За каждый километр участники вносят пожертвования. Считать километраж пройденной дистанции помогут гаджеты.

Из Владимира Андрей Неридный побежит в Юрьев-Польский, дальше на пути будут Переславль-Залесский и Ростов Великий, потом Костромская область, Ивановская, а потом обратно к нам – в Суздаль, Владимир и Муром. Финиширует волонтер в Нижним Новгороде. Завершить свой марафон он планирует 3-4 июля.

Андрей Неридный — пенсионер МВД и волонтер омской благотворительной организации «Радуга».

В прошлом году Андрей устроил велозабег от Санкт-Петербурга до Омска, в этот раз кросс будет полностью беговым. Он пройдет его в одиночку. Но за ним будет следовать машина сопровождения.

— Мой забег будет проходить по дорогам общего пользования с соблюдением правил дорожного движения. Я как пешеход бегу по обочине, навстречу потоку машин, — рассказал «Призыву» Андрей. — Изначально цель появилась такая – пробежать для детей. Если человек решит пожертвовать 200 рублей фонду, он бежит 10 километров. Каждый желающий выкладывает свой пост в Инстаграме, описывает, где он бежал, и дает ссылку на свой забег. Я бегу в своё удовольствие и плачу деньги. На меня люди посмотрели – и захотели сделать что-то похожее.

Волонтеры из Омска бегут не только для того, чтобы собрать деньги, но и поделиться опытом с другими регионами, каким образом можно помогать нуждающимся и одновременно с этим пропагандировать здоровый образ жизни.

Ранее «Призыв» сообщал, что семьям начали выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет.

Татьяна Данилова

Фото Андрея Неридного