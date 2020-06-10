Баням разрешили работать при соблюдении ряда условий

Бани и душевые возобновляют свою работу во Владимирской области. Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». При этом работа возможна только при выполнении ряда условий. Так, есть ограничение по количеству посетителей. На каждого клиента должно приходиться не менее 10 квадратных метров.

Еще одно важное условие — проведение дезинфекции.

В пресс-службе «Белого дома» отмечают, что работа бань и душевых разрешена в связи с переходом Владимирской области на первый этап снятия ограничений. Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимирской области отменен режим цифровых пропусков.

Ольга Ефремова

Фото: city-yaroslavl.ru