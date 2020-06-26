Автокинотеатр откроется у «Мегаторга» в День молодежи

В эти выходные у торгового комплекса «Мегаторг» во Владимире откроется бесплатный автокинотеатр. 27 июня там пройдет показ фильма «Аванпост» (16+). Транслировать картину будут на боковом экране, автомобили расположатся на парковке. Так, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, решили отметить День молодежи. Начало сеанса запланировано на 21.00. Количество мест, предупреждают организаторы, ограничено.

«Аванпост» (16+) — российский фантастический триллер режиссёра Егора Баранова.

Фильм вышел на экраны в 2019 году. Действие происходит в недалеком будущем. Как описывает «Кинопоиск», почти вся Земля погрузилась во тьму, цивилизация сосредоточилась в небольшом световом круге — «Круге жизни» в Восточной Европе. На его границе российские военные разбивают аванпост. Оттуда к невидимому врагу должны отправиться разведчики. При этом некоторые люди после глобального погружения во тьму получили необычные способности. В ролях: Петр Федоров, Лукерья Ильяшенко, Светлана Иванова, Алексей Чадов.

Учитывая, что кинотеатры во Владимирской области все еще закрыты из-за коронавируса, это единственная возможность посмотреть кино на большом экране. Ранее «Призыв» опубликовал онлайн-афишу на ближайшие выходные.

Елена Пляскина

Фото: megatorg.info