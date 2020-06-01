Асы «настолок», пекари и плотники: чему нас научила самоизоляция?

Выучить новый язык, научиться печь тортики, построить беседку или начать играть в настольные игры. Парадоксально, но самоизоляция заставила многих взглянуть на мир шире, раздвинуть рамки своих возможностей и заново научиться находить интересные и полезные занятия там, где, на первый взгляд, их как бы и нет. В детстве, кстати, мы это все умели виртуозно! Надеемся, что навыки эффективного времяпрепровождения дома непременно пригодятся и в свободной от вируса жизни. По крайней мере, так считают героини нашего сегодняшнего материала. Это четыре совершенно непохожие друг на друга девушки, которых объединяет одно: они точно знают, как не заскучать дома.

Язык до Испании доведёт

Первая наша героиня – Анна Прохорова. В обычной жизни она очень активный и целеустремленный человек, поэтому и в самоизоляции старалась не изменять своим принципам и проводить день максимально продуктивно. Анна профессионально занимается танцами, поэтому спорт не бросила, а перевела тренировки в домашний режим. Успевает девушка и работать. По образованию Анна — учитель английского и немецкого языков, так что очные занятия репетиторством она легко сделала виртуальными.

— Технически это несложно: сейчас есть огромное количество программ и сайтов для того, чтобы сделать онлайн-обучение максимально комфортным и эффективным. Если грамотно этим пользоваться, то дистанционные занятия можно сделать даже интереснее и разнообразнее очных. Обычно мы занимаемся через Zoom, Skype или через видеозвонки в WhatsApp. А демонстрация экрана и интерактивные доски – это просто маст-хэв (трендовая, модная вещь. – Прим. редакции) для преподавателя, — рассказывает Анна.

Помимо занятий Анна ведет еще и свой блог, который также посвящен изучению языков. Подписчиков пока не так много, но это еще один способ передать свои знания миру и пообщаться с единомышленниками. Отсюда, кстати, и ее новое «карантинное» увлечение – изучение испанского.

— Испанский я начала учить ещё до самоизоляции, но, естественно, не уделяла ему столько времени, — признается девушка. — Пока есть возможность, стараюсь заниматься им каждый день, это же я рекомендую своим ученикам и в отношении английского.

Совет Анны прост: главное, занимайтесь тем, что вам действительно нравится в данный момент. Изучать языки здорово! Но если хочется просто посмотреть сериал или поболтать ни о чем с подругой – смотрите, болтайте. Отдыхать тоже нужно! Когда, если не сейчас?

В четырех стенах – целый мир

Наша следующая героиня – Любовь Филиповская. Вместе с мужем она ответственно соблюдала самоизоляцию и два месяца практически не выходила из дома. Молодые люди стараются не унывать и находят счастье в мелочах, будь то совместно приготовленный ужин, просмотр фильма или партия в настольную игру. Последнее, собственно говоря, и является их хобби уже в течение пяти лет. Сегодня коллекция супругов насчитывает около сотни настольных игр на русском и английском языках.

— Мы покупаем игры как в России, так и за рубежом, так как очень многие крутые игры просто не доходят до нашей страны. Все они с абсолютно разной механикой и продолжительностью. Каждый раз, когда садимся играть, просто подбираем игру под настроение. Друзья даже говорили, что нам пора открывать свой плейлофт (организованное пространство для игр. — Прим. редакции), — шутит Любовь.

Пока не началась самоизоляция, супруги активно играли с друзьями дома, а также посещали плейлофт с ролевыми играми по системе «Pathfinder». Теперь они это делают в режиме онлайн.

— В любой ситуации можно найти плюсы, мы с мужем стали проводить больше времени вместе. У нас накопилось довольно много игр, в которые хотелось бы поиграть с дополнениями, некоторые долгое время лежали нераспакованными, а теперь нашлось время в них сыграть. Но чаще всего мы играем в «Маленький мир», «Пэчворк», «Мистериум» и «Прогресс», — говорит Люба.

Главный совет Любови: в этот непростой период нашей жизни больше проводите времени с семьей. А в этом как раз вам помогут настольные игры.

«Ходячий торт» в подарок

А вот Анастасия Седова — педагог по образованию, но художница в душе. Все, к чему она прикасается, моментально превращается в произведение искусства, будь то старая сумка, футболка или даже тортик. На самоизоляции страсть творить не утихла. Последним ее шедевром стал торт в виде Ходячего Замка, персонажа из одноименного мультфильма.

— Я приготовила его подруге на день рождения. Задумка появилась еще в прошлом году, но все не доходили руки. Работа очень трудоемкая, так как четкой инструкции нет, все, что у меня было, кадр из мультфильма и полет фантазии, — рассказывает девушка.

Состав этого кулинарного чуда прост: коржи, сделанные на сгущенном молоке, йогуртовый крем и фрукты. Больше всего времени занял декор. Вышло около восьми часов безостановочной работы, выкладывать надо слой за слоем. И все для того, чтобы попытаться воссоздать точную копию замка.

— Самое сложное было – смириться с гравитацией. Я не учла, что декор будет довольно тяжёлый, так что в итоге торт просел сантиметра на четыре вместе с первым этажом, — вздыхает Анастасия.

Но насколько удался первый торт, настолько не удался второй, который девушка решила сделать уже для себя из остатков.

— У меня сгорела карамель, подгорели коржи, не взбивалась меренга, расслоился крем, сломалась лопатка, а миску с кремом я уронила так, что крем пришлось с потолка оттирать. Я редко что-нибудь порчу на кухне, но в тот раз резко все начало валиться из рук, — сетует неудачливый кондитер.

У каждого бывают взлеты и падения. Поэтому совет от Анастасии: не переживайте, если у вас что-то не получается, ведь главное – внимание и посыл, который несет сделанный вами подарок. И удавшийся «ходячий торт» как бы намекает, что, несмотря ни на что, важно сохранить огонь в душе, который будет помогать вам двигаться дальше точно так же, как герой мультфильма Кальцифер двигает замок.

Дачная беседка музыкальными руками

Ну и последней нашей героиней стала пианистка Елена Саранцева. Об их с мужем самоизоляции мы недавно писали на страницах «Призыва». Самое удивительное, что тренировками за пианино на «удаленке» музыканты не ограничились. Как говорится, потянуло к земле. Да как потянуло! Посадив огород, Елена решила, что для завершения композиции не хватает… беседки. Тем более, не выходя из дома, семья сумела скопить небольшую сумму денег. Муж идею одобрил, и они быстро перешли к реализации: нашли ролик на YouTube, закупили нужные строительные материалы. Обязанности разделили сразу: Елена заняла должность прораба, а Владислав – строителя. А дальше – дело техники.

— Сначала мы разровняли землю под беседку. На это ушло 3 дня, потому что это трудоемкая работа. Потом дело пошло быстрее: сделали фундамент, пол и опоры, установили лавки и стол. Самое трудное началось, когда взялись за крышу, потому что было неудобно закреплять. Муж несколько раз чуть не разбился, пока покрывал конструкцию профлистом. Сейчас мы на финишной прямой, осталось пошкурить, полачить и пройтись мастикой. Всего на постройку у нас ушло 2,5 недели. Мы довольны результатом и гордимся собой! – рассказывает Елена.

Главный совет от Елены: не унывайте, не жалейте времени и сил на то, чтобы сделать что-то кардинально новое, что еще никогда не делал в жизни. Творите, развивайтесь и радуйтесь каждому прожитому дню. И тогда любая самоизоляция для вас не будет проблемой.

Софья Колпакова

Фото из личного архива героев

Заглавное фото: kaifolog.ru