Астма-школа откроется на базе больницы №4

На базе больницы №4 города Владимира уже в августе этого года заработает «Школа пациента с бронхиальной астмой». Проект, автором которого стал главный областной внештатный пульмонолог Игорь Петряков, реализует АНО «Про здоровье». Организация получила поддержку Фонда президентских грантов – почти полмиллиона рублей. Благодаря этому десятки владимирцев с хроническими лёгочными заболеваниями смогут подробно изучить всю информацию о своей болезни и её лечении. Эти знания помогут спасти человеку жизнь в критической ситуации. Число больных бронхиальной астмой, по сообщению облздрава, растёт: 2017 год – 20 450 человек, 2018 год – 20 574, а в 2019 году таких пациентов уже 22 233.

Только 8 тысяч больных астмой стоят на медицинском учёте.

-В ходе работы выяснилось, что больные боятся принимать необходимую базисную терапию ингаляционными кортикостероидами, не только не знают, как правильно пользоваться ингаляторами, но и чем они отличаются, каковы принципы профилактики аллергии, самоконтроля, правильного поведения в стрессовой ситуации для избегания приступа, — говорят представители некоммерческой организации «Про здоровье».

Проект стартовал во Владимирской области ещё в прошлом году на добровольных началах. Тогда в астма-школе отучились 25 пациентов. Спрос на занятия был всегда. В ходе обучения слушателям расскажут, что такое бронхиальная астма, как предупредить рецидивы заболевания, наладить правильное питание, изменить какие-то бытовые привычки. И главное — как правильно обращаться с ингаляторами и подбирать лекарства. Вести школу будут врачи-пульмонологи, аллергологи и психолог.

Узнать подробную информацию о записи в «Школу пациента с бронхиальной астмой» можно по телефонам 8(903)-645-04-86 (Игорь Валерьевич Петряков), 8(904)251-84-82 (Татьяна Фёдоровна Кузьмина, директор АНО «Про здоровье»).

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Татьяна Данилова

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