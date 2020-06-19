Артисты устроили концерты под окнами больниц

Сегодня во Владимире волонтеры, артисты и представители власти чествовали медицинских работников в преддверии их профессионального праздника. Под окнами больниц устроили концерты и вручили благодарности. Первая импровизированная сцена была развернута под окнами больницы скорой помощи, рядом с инфекционным госпиталем, где лежат больные с COVID-19. Руководитель больницы Анатолий Уколов рассказал, что медработникам очень приятно такое внимание. — Для таких мероприятий не нужно искать специальных поводов, потому что не так много радостей у медработников. А на положительных эмоциях строится вся наша жизнь и здоровье в том числе. Поэтому такой концерт, посвящённый нашему празднику, очень своевременен и актуален,– подчеркивает главный врач БСП.

Десятки врачей, медсестер, лаборантов вышли на крыльцо. Медики были очень рады такому перерыву в трудовых буднях. В интервью «Призыву» медсестры рассказали, что работы в последние месяца добавилось, графики идут напряженные. В борьбе с коронавирусом задействованы все структуры: от санитарок до главного врача. Но они не теряют оптимизма и ждут своих летних отпусков. — Через нас тоже проходят коронавирусные больные, на этот случай мы все снабжены защитными костюмами, маски, перчатки, халаты, всё оборудование есть, — заверила Виктория, медсестра кабинета УЗИ. Под инфекционный госпиталь «Красного креста» было выделено отдельное здание. Здесь предусмотрено 52 койки, из которых 36 оборудованы кислородом, 12 коек – реанимационных. Сейчас в госпитале проходят лечение 25 человек, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

— Мы порой даже не знаем при поступлении пациента, инфицирован он COVID-19 или нет. Поэтому принимаем всех, потом только выявляются. Перед нами была поставлена задача открыть госпиталь с приоритетом оказания именно хирургической помощи больным с коронавирусной инфекцией. Которые во время пандемии получили хирургическую, травматологическую, урологическую патологию. Например, жалуются на почечную колику, обнаружили аппендицит, получили переломы во время ДТП. Потом у нас одна из самых сильных реанимационных служб. Поэтому тяжелых больных мы тоже берем, — пояснил Анталий Уколов.

После БСП волонтеры дружно отправились поздравлять медиков Областной станции переливания крови и Перинатального центра в Добром.- Это святые люди практически с нимбами. Кто если не мы будем говорить им спасибо. Если мы будем благодарными, то и наши дети научатся этому. У них настроение боевое, они не раскисают. Не прогибаются и не ломаются, — выражает своё восхищение организатор акции Светлана Георгиева, руководитель ВРОО «За развитие регионов «Региональная инициатива».

Конечно, во время пандемии поддержка для врачей важна и в финансовом выражении. Сотрудники, работающие с пациентами в этот период, получили свои выплаты. Что касается их обычных зарплат, подробные цифры приводит Владимирстат. Младший и средний медперсонал во Владимирской области имеет заработок от 20 до 30 тысяч рублей, у врачей эта сумма в два раза больше. — Средняя зарплата врача составляла 57 781 рубль. При этом больше всего докторам платили во Владимире — 62 520 рублей, Петушинском районе — 59393 рубля, и в городе Гусь-Хрустальный — 58 060 рублей. Низкие зарплаты врачей — в Камешковском районе (35 493 рубля) и Гусь-Хрустальном районе (45 585 рублей). Средняя зарплата врачей была в 2 раза выше средней зарплаты наемных работников в регионе в целом, сообщают статистики.

В 2019 году лечебно-профилактическую помощь населению области оказывали 58 больничных учреждений и 287 амбулаторно-поликлинических учреждений. Кроме того, функционировали 111 детских поликлиник, 106 женских консультаций, 327 ФАПов. При этом департамент здравоохранения заявлял о нехватке в регионе медицинских кадров: около 1000 врачей и 800 медсестер.

Весной этого года 2020 года дополнительно было оборудовано 12 инфекционных госпиталей для лечения больных коронавирусом на 780 коек. Поэтому проблема с дефицита кадров стала ещё острее.

Ранее «Призыв»сообщал о том, были выделены дополнительные средства на питание и проживание сотрудников инфекционных госпиталей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»