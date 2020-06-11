«Арктическое вторжение» придет на смену жаре

После жары, установившейся во Владимирской области, жителей региона ожидает «арктическое вторжение». Оно уже начало свое наступательное движение. Такой пугающий прогноз сделали синоптики, пояснив, что изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Если сегодня в дневные часы воздух может прогреться до +30 градусов, то уже завтра дневная температура составит не выше +21 градуса, в субботу, 13 июня, не выше +19 градусов.

За счет смены воздуха температура понизится сразу на 10 градусов.

Из-за наступающего фронта, разделяющего тепло и холод, прогнозируются дожди с грозами и сильный ветер, сообщает центр погоды «Фобос». Судя по данным популярных погодных пабликов, «арктическое вторжение» долго не задержится, уже на следующей неделе температура воздуха снова будет расти. К среде достигнет отметки в +26 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы активно бронируют отели российских курортов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»