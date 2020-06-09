Антирекорд по смертности от COVID-19 установлен во Владимирской области

Во Владимирской области всего за один день установлены антирекорд и рекорд по числу смертей и выздоровлений от коронавируса. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки зафиксировано 4 смерти от осложнений, вызванных COVID-19. При этом надо понимать, что умерли эти люди не вчера. Печальная статистика формируется после проведения всех необходимых исследований. А на это требуется до двух недель. Всего в регионе зафиксировано 34 смерти от опасной инфекции.

На сто тысяч жителей области не пережили болезнь около двух человек.

Треть всех смертей зафиксирована с начала лета. С 1 по 9 июня статистику пополнили сразу 13 пациентов с COVID-19. Кто были эти люди, в каких районах проживали, сколько им было лет, как протекала болезнь, были или нет у них сопутствующие осложнения, не сообщается. Какую-либо подробную информацию оперативный штаб по коронавирусу давно не дает. Известно только, что многие погибшие поздно обратились к врачу.

Опасную инфекцию за 24 часа победил 131 житель региона. И это максимальное значение за все время пандемии. Кривая выздоровления почти в два с половиной раза опережает показатели по новым случаям инфицирования. Всего в регионе поправились 1356 человек.

Последние дни Владимирская область застряла на плато по коронавирусу. Но сегодня появилась надежда на спад. Впервые за 26 дней в регионе зафиксировано меньше 55 случаев заражения. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото GLOBAL LOOK PRESS