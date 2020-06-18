Аллею «Сирень Победы» высадили в центральном парке Владимира

В центральном парке Владимира появилась новая аллея. Вдоль дорожки у главного входа высадили 40 кустов сирени разных сортов. Двухлетние саженцы закупила компания «Ростелеком». Акцию «Сирень Победы» приурочили к предстоящему 75-летию парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне. Выбирали именно русские сорта сирени, выведенные известным селекционером Леонидом Колесниковым. Они легко приживаются в новом грунте, невосприимчивы к перепадам погоды и цветут дольше обычного – более 20 дней.

— Будем оберегать кустарники и после высадки. Закрепим по несколько сотрудников за каждым саженцем. Совместим семейные прогулки с шефством над аллеей, — рассказал «Призыву» директор филиала компании Павел Шатохин.

Сорта сирени выбраны победные: «Маршал Жуков» и «Капитан Гастелло».

В этом году во Владимире собираются посадить более 300 новых деревьев. Сажают не единично, а сразу аллеями. Так, на Нижней Дуброве появилась аллея лип, на Соловьином пруду – аллея туи, на Театральной площади – аллея туи и можжевельника. Высаживали такие и в прошлые годы, но далеко не все они прижились. Так, аллея кедров у музея-заповедника и аллея лип на Большой Московской погибли. Зато яблони у театра кукол радуют буйным цветом каждую весну.

А вот вместо крымского кедра в Патриаршем саду, который не выдержал изнурительной перевозки из питомника, заменил шершавый вяз. И, как убедился «Призыв», на зеленых площадях станции юннатов ему вполне комфортно.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»