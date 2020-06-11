Альфонсу-убийце вынесли приговор спустя 7 лет

Во Владимирской области вынесен приговор 33-летнему гражданину Республики Молдова, убившему владимирскую пенсионерку. Преступление было совершено в 2013 году, однако следствие долгое время не могло установить личность убитой. Родственников у нее не было, с заявлением о ее розыске в правоохранительные органы никто не обращался. Раскрыть преступление помогло проведение многочисленных судебных экспертиз, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Раскрыто убийство, совершенное 7 лет назад.

Следствием и судом установлено, что в конце 2012 года ранее судимый безработный познакомился во Владимире с 59-летней женщиной. Расположив к себе одинокую пенсионерку, он предложил ей организовать совместный бизнес по продаже мобильных телефонов. А затем убедил взять кредит на открытие торговой точки.

На свое имя пенсионерка оформила договоры с двумя банками на получение кредита в общей сумме 234 тысячи рублей. Не менее 130 тысяч рублей она передала на развитие бизнеса. Только вместо вложения средств в дело мужчина просто присвоил деньги и тратил их на личные нужды.

Когда женщина поняла, что ее обманывают, она потребовала вернуть деньги и пригрозила обратиться в полицию. Мужчина вывез знакомую в Суздальский район и убил ее обрезком трубы. Сумку с документами он сжег и скрылся. Тело убитой в июле 2013 года обнаружил местный пастух.

Приговором Владимирского областного суда осужденному было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее «Призыв» сообщал, что педофил ответит за преступление 22-летней давности.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы СУ СКР по Владимирской области