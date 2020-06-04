Александр Акимов: никто не говорит, что «Торпедо» надо закрыть

Коронавирус не забил решающий гол в ворота владимирского «Торпедо». Несмотря на слухи о возможной потере клубом профессионального статуса, команда ждет разрешения возобновить тренировки. Никаких разговоров о том, чтобы прекратить финансирование коллектива со стороны учредителей нет. Об этом «Призыву» рассказал директор команды. По словам Александра Акимова, ни область, ни город не отказываются от помощи черно-белым.

— Не знаю, откуда пошли слухи о том, что мы якобы закрываемся. Никто из-за коронавируса нам этого не говорил. Со стороны учредителей, как города, так и области, мы ощущаем полную поддержку. Более того, в связи с тем что мы сейчас не участвуем в соревнованиях, у нас появилась возможность экономить. Эти средства мы готовы вернуть учредителям. Речь идет о 10% от нашего годового бюджета. Мы сейчас продумываем, как правильно это оформить, — говорит Александр Акимов. — Мы с надеждой смотрим и в будущее. У нас есть предварительное гарантийное письмо от наших учредителей на следующий год.

В настоящий момент бюджет команды составляет 36 миллионов рублей. По 18 из них дают город и область. Уже сейчас подсчитано, что примерно 3,5 миллиона удастся в этом году сэкономить. Чемпионат решили завершить досрочно. А места распределить согласно местонахождению команды по состоянию на 17 марта. Таким образом «Торпедо» заняло 4-ю строчку в турнирной таблице.

— В недоигранном чемпионате мы заняли четвертое место. Это деревянные медали. До третьего места не хватило всего двух очков. Но мы выступали, чтобы этот сезон не доигрывать. Смысла нет. Зато получается экономия. Теперь ждем, когда команде разрешат начать тренировки. В Москве, например, спортсмены уже возобновили занятия, — рассказал «Призыву» Александр Акимов. — 15 июня почти у всех игроков нашей команды заканчиваются контракты. С кем-то мы расстанемся, с кем-то продлим договора. Но в основном коллектив нам удастся сохранить.

Последний раз вместе команда собиралась на сборах в Турции еще до введения ограничительных мер.

В конце марта по возвращении в Россию игроки разъехались по домам на карантин. Вынужденная самоизоляция затянулась. Все это время футболистам тренерский штаб черно-белых отправлял задание для тренировок. Своеобразное обучение на удаленке для профессиональных спортсменов. Сейчас важно понять, когда стартует новый сезон, и начать подготовку.

— К концу июня, думаю, будет понимание того, сколько команд будет у нас в зоне и когда мы начнем играть. В лучшем случае, так мне кажется, старт сезона возможен в августе, — рассказывает Александр Акимов. — Не исключено, что нам придется встречаться с командами, которые расположены на Дальнем Востоке. Там только один выезд стоит под миллион рублей. Надо будет смотреть.

Пока же главный вопрос — о здоровье футболистов. За время пандемии, по словам Александра Акимова, коронавирус ни у кого не обнаружен. Важно, что не поразила болезнь и финансовую стабильность в команде. Хотя снижение зарплат все-таки предстоит. Но не игрокам, а административному составу клуба.

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Полина Тарбеева

Фото «Призыва»