Аферисты наживаются на оформлении выплат и пособий

Жителей Владимирской области предупреждают о новых схемах обмана, к которым прибегают мошенники ради наживы. Аферисты предлагают гражданам «помощь» в оформлении выплат и пособий. Сообщения с таким предложением приходят в социальных сетях и на электронную почту. Для достоверности прикрепляется ссылка на сайт с заявлением президента о положенной компенсации в связи с эпидемией коронавируса.

Нажимая на кнопку «Получить помощь», пользователь попадает на другой домен, на котором его просят ввести персональные данные и объявляют размер положенной компенсации. Однако для получения выплаты «виртуальный юрист» сайта требует оплатить услуги занесения данных в реестр.

— Опасность этой махинации состоит в том, что человек выдает данные карты преступникам и заодно оплачивает их мошеннические услуги, — подчеркивают в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.

Еще одна схема аферистов связана с возвратом налога.

Преступники размещают в сети видеоролики с предложением возврата НДС всем россиянам, оставшимся без дохода. «Добрый» человек с экрана подробно объясняет, как зашел по ссылке на сайт, ввел свои персональные данные, и программа начала искать ему варианты возврата денег. Сумма возврата налога колеблется от 3-7 до 30 тысяч за покупки, в итоге набегает около 200-300 тысяч за несколько лет. После озвучивания такой крупной суммы, пользователям предлагается лишь оплатить услуги юриста в сумме около тысячи рублей. Для убедительности мошенники подделывают логотип сайта «Госуслуги».

Рост активности мошенников отмечают и банки. Аферисты подделывают их официальные сайты, чтобы выманить данные банковских карт клиентов и их пароли от личных кабинетов.

— Нелегитимные ресурсы очень похожи на оригинальные, поэтому при вводе данных в Интернете следует внимательно проверять ссылку в адресной строке браузера, стараться использовать проверенные сайты и не устанавливать неизвестные приложения. Самый действенный способ уберечься от мошенника — это всегда отвечать «нет», какие бы золотые горы вам ни обещали люди, звонящие по телефону или присылающие сообщения о заоблачных выплатах в соцсетях. Отказывайтесь твердо и не вовлекайтесь в дискуссию. Мошенники активно используют низкую осведомленность граждан, выведывают данные банковских карт, чтобы украсть имеющиеся на счету средства, — предупреждает эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что мошенники создали фейковые сайты по выплате детских пособий.

Ольга Ефремова

Фото: prooren.ru