53 новых случая коронавируса зафиксированы во Владимирской области за сутки

Во Владимирской области зафиксированы 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда положительные тесты на COVID-19 получили 50 человек. Но соответствует среднесуточному приросту заболевших за последнюю неделю. Общее число носителей инфекции достигло 4109.

Больше всего зараженных во Владимире. За сутки областной центр добавил 5 человек с коронавирусом. В общей сложности болеют 787 местных жителей. В Гусь-Хрустальном инфицированных меньше — 650 человек. Но суточный прирост самый большой в области — 9 пациентов с коронавирусом за 24 часа.

В общей сложности больничный закрыли 2412 пациентов с COVID-19

8 человек заболели в Петушках, по 7 — в Вязниках и Собинке, 5 положительных тестов получили жители Коврова, 4 — Александрова, по 2 новых случая заражения зафиксированы в Юрьеве-Польском, Киржаче, Суздале и Меленках.

В общей сложности за сутки диагноз коронавирус подтвердили жителям 11 районов области. Выздоровели 41 человек. В общей сложности больничный закрыли 2412 пациентов с COVID-19. Умерли от опасного вируса 55 жителей области. На этом фоне регион продолжает снимать ограничительные меры. После карантина открываются фитнес-клубы, спортзалы, музеи и библиотеки.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»