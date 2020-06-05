58 новых случаев коронавируса зафиксированы за сутки

Во Владимирской области за прошедшие сутки зафиксированы 58 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда COVID-19 диагностировали у 55 человек. Но в целом цифра сопоставима со средними показателями за последние 10 дней. Общее число носителей вируса уже 2966 человек.

Больше всего заболевших во Владимире.

За 24 часа плюс 13 новых случаев. Положительные тесты уже получили 616 жителей города. На областной центр приходится пятая часть всех заразившихся.

На втором месте в таблице распространения коронавируса Гусь-Хрустальный — 6 новых случаев инфицирования за сутки. В районе болеют 419 человек. Чуть меньше носителей опасного вируса в Петушках. За 24 часа — 4 новых заразившихся. Всего COVID-19 подтвержден у 404 местных жителей. При этом власти Петушинского района, где с апреля введен карантин по коронавирусу, просят отменить ограничения.

6 заболевших добавил Юрьев-Польский. По 5 заболевших в Александрове и Муроме, 4 новых случая инфицирования в Собинке и Суздале. 3 человека заболели в Красной Горбатке. По 2 человека в Кольчугино и Камешково. По одному — в Коврове, Судогде, Киржаче и Меленках.

В общей сложности коронавирус за сутки диагностировали у жителей 15 районов области. И это новый антирекорд. Не отметились в статистике на этот раз только Вязники, Гороховец и Радужный.

Ранее «Призыв» сообщал, что терапевтическое отделение больницы № 5 закрылось на карантин.

Полина Тарбеева

Фото «Известий»