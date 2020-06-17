56 новых случаев коронавируса зафиксировано во Владимирской области

Общее число заболевших достигло 3685 человек

Во Владимирской области выявлено 56 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это меньше, чем накануне, когда положительные тесты на COVID-19 получили 60 человек. Среднесуточный прирост заболевших за последнюю неделю равен 60.

Согласно статистике новый очаг напряжения на карте области — Собинский район.

За сутки плюс 9 случаев заражения и 180 инфицированных за все время пандемии. При этом еще в начале лета заразившихся было почти на сто человек меньше. Большинство положительных тестов пришло в июне.

14 человек заболели в Гусь-Хрустальном. Район второй в таблице распространения инфекции. Среди заболевших коронавирусом 586 местных жителей. Больше только во Владимире — 734 заболевших. Но областной центр добавил за сутки всего двоих с диагнозом COVID-19.

По 7 человек заболели в Юрьеве-Польском и Киржаче, по 4 случая заражения в Петушках, Муроме и Меленках, по 2 заболевших в Коврове и Суздале. 1 человек заразился в Александрове.

Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 11 районов области. За все время пандемии диагноз COVID-19 поставлен 3685 пациентам.

Ранее «Призыв» сообщал, что число выздоровевших от COVID-19 превысило количество активных носителей вируса

Полина Тарбеева

Фото: iStock

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