56 новых случаев коронавируса зафиксировано во Владимирской области

Во Владимирской области выявлено 56 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это меньше, чем накануне, когда положительные тесты на COVID-19 получили 60 человек. Среднесуточный прирост заболевших за последнюю неделю равен 60.

Согласно статистике новый очаг напряжения на карте области — Собинский район.

За сутки плюс 9 случаев заражения и 180 инфицированных за все время пандемии. При этом еще в начале лета заразившихся было почти на сто человек меньше. Большинство положительных тестов пришло в июне.

14 человек заболели в Гусь-Хрустальном. Район второй в таблице распространения инфекции. Среди заболевших коронавирусом 586 местных жителей. Больше только во Владимире — 734 заболевших. Но областной центр добавил за сутки всего двоих с диагнозом COVID-19.

По 7 человек заболели в Юрьеве-Польском и Киржаче, по 4 случая заражения в Петушках, Муроме и Меленках, по 2 заболевших в Коврове и Суздале. 1 человек заразился в Александрове.

Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 11 районов области. За все время пандемии диагноз COVID-19 поставлен 3685 пациентам.

Ранее «Призыв» сообщал, что число выздоровевших от COVID-19 превысило количество активных носителей вируса

Полина Тарбеева

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