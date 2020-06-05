55 пляжей откроют к началу купального сезона

55 мест массового отдыха на воде планируется открыть в этом году. Такую цифру сегодня озвучили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области на совещании по купальному сезону. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 официально искупаться можно будет не раньше 15 июня. К этой дате органы местного самоуправления должны все подготовить. Пляжи должны быть оборудованы в соответствии с нормами безопасности, проверены и приняты к эксплуатации ГИМС. Там, где купание запрещено, местные администрации должны выставить аншлаги.

Официально купальный сезон начнется не раньше 15 июня.

Работа пляжей будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Будет проводиться дезинфекция и контроль за соблюдением социальной дистанции.

За купальный сезон прошлого года на водоёмах Владимирской области погибли 23 человек, в том числе 4 ребёнка. В течение осенне-зимнего периода погибли 6 человек, в том числе 1 ребёнок.

Ранее «Призыв» сообщал, что спасатели пришли на помощь тонувшему в пруду мужчине.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»