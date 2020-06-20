55 новых случаев коронавируса зафиксированы во Вадимирской области

Во Владимирской области зафиксированы 55 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Четвертый день подряд число заболевших меньше шести десятков. Такие показатели дают надежду на снижение ежесуточного прироста инфицированных, который последние 10 дней равен 59. Общее число носителей опасного вируса достигло 3850 человек.

Больше всего зараженных во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 9 человек в таблицу распространения COVID-19. Всего в городе болеют 753 местных жителя. На этом фоне учреждения здравоохранения, предназначенные для пациентов с коронавирусом, работают с максимальной нагрузкой. Всего за несколько дней инфекционный госпиталь БСП заполнился наполовину.

Общее число заболевших COVID-19 достигло 3850

На втором месте по числу носителей вируса Гусь-Хрустальный. В городе за сутки 5 новых случаев заражения. За время пандемии диагноз подвержен у 606 местных жителей. 10 человек заразились в Вязниках, 9 — в Собинке. По 6 положительных тестов получили жители Коврова и Юрьева-Польского. 4 новых случая инфицирования в Александрове. 3 — в Петушках. 2 пациента с коронавирусом в Гороховце. 1 человек заболел в Радужном. За сутки диагноз COVID-19 поставлен жителям 10 районов области.

За время пандемии выздоровели от коронавируса 2169 человек. Только за сутки больничный закрыли 105 пациентам с COVID-19. Не пережили болезнь 50 жителей области. За 24 часа зафиксирован один летальный исход. Среди погибших минимум 7 работников здравоохранения. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: fool.com