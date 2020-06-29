51 случай заражения коронавирусом подтвержден в регионе за сутки

Во Владимирской области зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это немного больше, чем накануне, когда положительные тесты получили 49 человек. Среднесуточный прирост носителей вируса составляет 51,4. На сто тысяч населения болеют COVID-19 313 человек, сообщает «Яндекс».

Самая сложная ситуация — по общему количеству инфицированных во Владимире. Областной центр разменял восьмую сотню по числу зараженных. В городе болеют 810 человек. Из них 8 заразились за последние 24 часа.

Общее число инфицированных достигло 4314.

Больше суточный прирост только в Вязниках. В городе 11 новых случаев заражения. Высокие показатели держатся уже больше полутора недель. За все время пандемии заболели 187 местных жителей. 6 случаев заражения в Гусь-Хрустальном, по 5 — в Собинском и Ковровском районах, по 4 инфицированных добавили Петушки и Юрьев-Польский, по 2 — Киржач и Меленки, по одному заболевшему — в Гороховце и Суздалю.

Таким образом, за 24 часа положительные тесты на коронавирус получили жители 12 районов области. Общее число носителей инфекции достигло 4314 человек. Активными носителями вируса являются 1678 из них. Выздоровели 2573 человека. В том числе за последние сутки закрыл больничный 21 пациент с коронавирусом. Не пережили инфекцию 63 жителя области. 1 летальный случай зафиксирован сегодня.

Ранее «Призыв» сообщал, какие ограничения уже сняли в регионе.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»