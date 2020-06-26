51 новый случай коронавируса зафиксирован во Владимирской области

Общее число носителей инфекции достигло 4160

Во Владимирской области зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзором. Это чуть меньше, чем накануне, когда положительные тесты получили 53 человека. Снижается и среднесуточный прирост заболевших. Впервые за долгое время он опустился до 52,6. При этом общее число носителей инфекции достигло 4160 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире.

За сутки областной центр добавил 7 человек в таблицу распространения COVID-19. Уже завтра в городе может быть восемь сотен зараженных коронавирусом. Сейчас этот показатель равен 794.

На втором месте в статистике коронавируса Гусь-Хрустальный. За 24 часа в городе положительные тесты пришли 8 местным жителям. За время пандемии заболели 658 человек.

За сутки 51 случай коронавируса. Фото: РИА Новости

504 инфицированных в Петушках. И это третье место среди всех районов области по числу носителей опасного вируса. За день Петушки добили 5 человек в статистику распространения инфекции.

Самый большой суточный прирост заболевших в Вязниках. Сразу 9 местных жителей инфицированы коронавирусом за 24 часа.  6 человек заболели в Собинке. 5 инфицированных добавил Ковров, 4 — Юрьев-Польский. 3 случая заражения в Красной Горбатке, по 1 — в Гороховце и Суздале.

Таким образом, за сути диагноз коронавирус поставлен жителям 11 районов области. На этом фоне в регионе продолжают снимать режим ограничений. До конца недели во Владимире запустят фонтаны.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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