5 красивейших мест в Лоо

Если вы хотите провести время на берегу Черного моря, прекрасным вариантом для отдыха будет поселок Лоо. Это спокойный и уютный курорт в Лазаревском районе города Сочи с чистыми пляжами и интересными достопримечательностями. Проезжая по красивейшим местам поселка, вы познакомитесь с богатством природы, корнями живущих здесь народов и любопытными историческими находками.

Лооский храм

Останки древнего византийского храма до сих пор остаются одним из самых посещаемых мест в Лоо. История памятника началась при зарождении христианства на Кавказе. Храм был построен в 11 веке и разрушен после землетрясения. Благодаря исследованиям удалось понять, что комплекс имел прямоугольную форму с большим количеством узких оконных проемов и тремя выступающими алтарями. На территории постоянно ведутся археологические раскопки, во время которых историки находят интересные вещи: фрагменты резных орнаментов, остатки оконного стекла и облицовочных блоков. Имеются подтверждения и того, что на месте церкви была расположена крепость. До сих пор ученые узнают в артефактах многочисленные гильзы, ядра и другие металлические предметы.

К храмовому комплексу можно заказать экскурсию. Местные гиды с удовольствием расскажут вам о легендах и поверьях этого места. Добраться до храма можно на автомобиле или автобусе, двигаясь в сторону Сочи. Памятник архитектуры находится между поселком Лоо и селом Кучук-дере.

Ущелье ведьм

Это уединенное место Сочинского национального парка расположено в поселке Верхнеармянское Лоо. По преданиям история ущелья началась с племен убыхов, проживавших здесь в древности. Женская часть населения проводила здесь обряды, дарующие им молодость. В завершение ритуалов они шли к водопаду, и вода смывала с них года, как обычную грязь. Местные жительницы до сих пор верят этой легенде и приходят к водопаду в церемониальных нарядах.

Ущелье находится в реликтовом лесу, где даже в летний зной стоит легкая прохлада. В водопаде можно искупаться: на берегу расположены раздевалки и оборудованы подходы к воде. Здесь созданы все условия для отдыха и организации пикников: есть беседки, столики, лавочки и мангалы. При желании можно взять экскурсию – местные гиды поведают вам интересные истории об этом месте.

Мамедово ущелье

Ущелье расположено на реке Куапсе примерно в получасе езды от Лоо. Оно привлекает туристов красивейшими пейзажами и сохранившимися древними культовыми сооружениями. Название места произошло от имени армянского старика Мамеда, который спас свой аул от турецких грабителей, спрятав их в лесу. Сам он погиб, после того как завел турок в глухое ущелье.

Маршрут экскурсии проходит вдоль реки по лесным тропинкам. На входе в ущелье можно увидеть природные каменные ворота, покрытые мхом. Дальше по течению реки находится так называемый Белый зал, образованный из древнего известняка, и водопад из трех каскадов высотой 15 метров. Идя по маршруту, можно также увидеть каскад водопадов Ванна Мамеда и Борода Мамеда и красивейший грот «Счастье». Недалеко от ущелья находится древний дольмен, вырубленный в камне. Внизу, у начала маршрута, можно пообедать в небольшом кафе или отдохнуть под открытым небом.

Водопад «Райское наслаждение»

Расположен водопад в поселке Верхнеармянское Лоо. В это место приезжают туристы, уставшие от бесконечного лежания на пляже, и те, кто просто хочет отдохнуть в тишине и одиночестве. Первые упоминания о водопаде встречаются во времена убыхов в довизантийский период. Большую известность он приобрел только в 19 веке при ашманских армянах.

Водопад не очень высокий, он скатывается вниз по речному руслу и впадает в озеро с прохладной и чистой водой. Для удобства и безопасности туристов с разных сторон водопада расположены подвесные деревянные мостики. Всем желающим можно подняться наверх к самой вершине и устроить пикник.

По дороге к водопаду находится этнографический музей под открытым небом. Комплекс является реконструкцией поселения здешних армян 19–20 веков. Он включает в себя традиционные жилища с предметами быта, одеждой и мебелью, водяную мельницу и сельскохозяйственные постройки. Возле музея работает кафе с традиционной армянской кухней. Здесь можно отдохнуть и подкрепиться.

Парк «Горный Эдем»

Комплекс расположен недалеко от Лоо в селе Верхняя Хобза. Это необычайно красивый парк с тропическими растениями и развитой инфраструктурой. Визитной карточкой комплекса является полутораметровый кактус опунция возрастом 20 лет.

Здесь можно увидеть, как растут виноград, абрикосы, хурма и другие фрукты. Помимо фруктовых садов на территории парка можно посетить чайные плантации, попить целебной воды из минерального источника, отведать местный мед и вино. По всей территории парка стоят беседки для отдыха, а также лавочки и столики.

Таким образом, чтобы провести отдых в Лоо интересно и многогранно, посетите красивейшие места и достопримечательности. Здесь вы узнаете много любопытных фактов о жизни древних поселений, увидите археологические находки и просто насладитесь природой этого края. Остановиться можно в мини-гостинице или в частном секторе. Отдых в Лоо, по сравнению с Сочи, более экономичен как в отношении жилья, так и питания.

Фото: dsm.travel