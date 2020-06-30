48 новых случаев коронавируса зафиксированы во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксированы 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это минимальный показатель с 14 мая, когда положительные тесты получили 45 человек. В течение трех дней число инфицированных меньше полусотни второй раз. И это, безусловно, тренд позитивный. Однако коэффициент распространения инфекции до сих пор высокий. Сейчас он равен 0,98. И соответствует только первому этапу снятия ограничений.

Пятая часть всех заболевших — во Владимире. Но здесь показатели заболеваемости пошли вниз. За сутки областной центр добавил троих пациентов с COVID-19. Общее число носителей вируса достигло 813 человек. На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный: плюс 7 заболевших за 24 часа и 683 случая заражения за время пандемии.

Общее число носителей вируса в регионе достигло 4362 человека.

По 6 человек заболели в Александрове и Вязниках, 4 случая заражения отмечены в Киржаче, по 3 — в Петушках, Кольчугино, Судогде, Меленках и Радужном. По 2 человека заразились в Муроме, Собинке и Камешково. Один заболевший в Коврове. Таким образом, за сутки коронавирус диагностирован у жителей 14 районов области. Не выявили пациентов с COVID-19 только в Юрьеве-Польском, Суздале, Красной Горбатке и Гороховце.

Общее число носителей вируса в регионе достигло 4362 человек. Активными носителями являются 1574 из них. Выздоровели 2724 пациента с COVID-19. Только за сутки больничный закрыл 151 человек. Не пережили болезнь 64 местных жителя. Один летальный случай зафиксирован за сутки. На этом фоне в области продолжают снимать ограничения. Со дня на день открываются санатории.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru