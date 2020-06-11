42 человека умерли от коронавируса во Владимирской области

Во Владимирской области за время пандемии от COVID-19 умерли 42 человека. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф. Третий день подряд этот показатель держится на уровне антирекорда. В регионе снова подтверждено 4 смерти от осложнений, вызванных инфекцией. Таким образом, всего за три дня официально зафиксировано 12 летальных исходов среди больных коронавирусом.

Кривая смертности устремилась вверх с начала лета. С 1 июня в регионе стало известно о 21 погибшем. А это ровно половина не переживших болезнь пациентов. Ежедневный рост числа таких случаев сейчас около 10%. На сто тысяч жителей области от коронавируса умерли три человека. При этом никаких подробностей об умерших оперативный штаб не сообщает.

Есть, правда, и позитивная информация. В регионе растет число людей, победивших болезнь. За сутки зафиксированы 63 случая выздоровления. На пике одновременно отрицательные тесты получил 131 инфицированный. Всего в области 1503 человека, с которых снят диагноз коронавирус. Это примерно половина от всех заболевших.

От коронавируса выздоровела половина всех заболевших жителей области.

Активными носителями являются 1779 человек. По этому показателю наблюдается движение вниз. Происходит это за счет выздоровевших пациентов. В последнее время часто их число превышает количество людей, у которых только что подтвердилась болезнь. По этому показателю регион «застрял» на плато. Средний прирост инфицированных с начала лета — 59 человек в сутки. И цифры эти пока не стремятся вниз. Более того, сегодня в регионе зафиксированы 64 новых случая заражения. Подробнее об этом «Призыв» писал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС