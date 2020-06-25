25 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

Во Владимирской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 пациентов с коронавирусом. Больше половины тяжелобольных — людей старше 65 лет. У каждого третьего сопутствующее заболевание. Такие данные были озвучены накануне во время онлайн-совещания столичных медиков со своими коллегами, которые приехали на помощь владимирским врачам.

Во Владимирской области госпитализировано 664 пациента с коронавирусом

На данный момент в нашем регионе работает вторая бригада столичный специалистов. Они передают местным коллегам опыт борьбы с коронавирусом. Врачи были направлены в область по инициативе Владимира Путина. Медики посетили уже несколько инфекционных госпиталей, провели мастер-классы и консультации. Первые выводы, к которым пришли московские врачи — в регионе остро ощущается кадровой дефицит сотрудников здравоохранения, сложности есть и со скоростью тестирования на COVID-19.

— Проблема есть, пока еще остается с лабораторной диагностикой, а именно с ПЦР исследованием — длительность варьируется от двух до четырех дней – это, несмотря на то, что ежедневно выполняется порядка двух тысяч исследований. Восемь лабораторий, из них две референтные на них работают, но есть кадровый дефицит, что в ряде случаев не позволяет это делать в выходные дни, — приводит слова руководителя консультативной бригады столичных медиков Игоря Лебедева ГТРК-Владимир.

При этом известны случаи, когда результатов анализов людям приходятся ждать по две-три недели. Соответственно, пока нет положительного теста, у многих отсутствует и предписание об обязательной изоляции. Люди выходят из дома и становятся источником заражения. А это способствует активному распространению коронавируса.

На данный момент в регионе COVID-19 подтвержден у 3739 человек.

Из них госпитализированы 664 пациента. Это примерно каждый шестой носитель вируса. Выздоровели 1973 человека. В том числе, 58 пациентов закрыли больничный за последние сутки. 48 жителей области не пережили болезнь. Сегодня был зафиксирован один летальный исход. Активными носителями COVID-19 являются 1718 человек. В конце прошлой неделе число выздоровевших от коронавируса превысило количество пациентов, с которых диагноз еще не снят. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»