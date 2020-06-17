17-летний подросток утонул в Гусь-Хрустальном

Обстоятельства произошедшего уточняются

Очередная трагедия на воде произошла накануне в Гусь-Хрустальном. На одном из водоемов утонул 17-летней подросток. Эту информацию подтвердили «Призыву» сотрудники аварийно-спасательного отряда Владимирской области, специалисты которого работали на месте ЧП. Вечером тело подростка удалось поднять. Оно находилось на глубине пяти метров. Что привело к гибели молодого человека, пока не известно. Обстоятельства произошедшего предстоит установить. Не исключено, что погибший мог испытывать проблемы со здоровьем.

Тело подростка подняли с глубины. Фото Олега Иванова

На Клязьме продолжаются поиски еще одного пропавшего мужчины. Предполагается, что его снесло течением и утянуло под воду. Инцидент произошел 14 июня. На месте возможного ЧП работают водолазы спасательной станции Владимира. Однако пока результатов их поиски не дали.

Всего с начала года на водоемах произошли боле десяти ЧП. Только за последние 7 дней стало известно о нескольких происшествиях. Так, в Муроме обнаружили тело пропавшего рыбака. Погибший житель Меленковского района был найден недалеко от знаменитого вантового моста.

  Погибли на воде и несколько детей.

7 июня на карьере близ деревни Глубоково утонул 17-летний подросток. А в Вязниковском районе не стало 8-летнего мальчика, который утонул в котловане, заполненном водой.

С начала лета погибли на воде несколько человек. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

При этом официально купальный сезон в регионе даже не стартовал. Из-за пандемии коронавируса пляжи закрыты, в популярных местах отдыха поднят черный флаг. Но это не останавливает людей. Изнуренные жарой жители области потянулись к воде. Сегодня днем столбики термометров показывают около 30 градусов. Но такое солнце опасно. Подробнее об этом «Призыв» сообщил здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Олега Иванова

 

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