17-летний подросток утонул в Гусь-Хрустальном

Очередная трагедия на воде произошла накануне в Гусь-Хрустальном. На одном из водоемов утонул 17-летней подросток. Эту информацию подтвердили «Призыву» сотрудники аварийно-спасательного отряда Владимирской области, специалисты которого работали на месте ЧП. Вечером тело подростка удалось поднять. Оно находилось на глубине пяти метров. Что привело к гибели молодого человека, пока не известно. Обстоятельства произошедшего предстоит установить. Не исключено, что погибший мог испытывать проблемы со здоровьем.

На Клязьме продолжаются поиски еще одного пропавшего мужчины. Предполагается, что его снесло течением и утянуло под воду. Инцидент произошел 14 июня. На месте возможного ЧП работают водолазы спасательной станции Владимира. Однако пока результатов их поиски не дали.

Всего с начала года на водоемах произошли боле десяти ЧП. Только за последние 7 дней стало известно о нескольких происшествиях. Так, в Муроме обнаружили тело пропавшего рыбака. Погибший житель Меленковского района был найден недалеко от знаменитого вантового моста.

Погибли на воде и несколько детей.

7 июня на карьере близ деревни Глубоково утонул 17-летний подросток. А в Вязниковском районе не стало 8-летнего мальчика, который утонул в котловане, заполненном водой.

При этом официально купальный сезон в регионе даже не стартовал. Из-за пандемии коронавируса пляжи закрыты, в популярных местах отдыха поднят черный флаг. Но это не останавливает людей. Изнуренные жарой жители области потянулись к воде. Сегодня днем столбики термометров показывают около 30 градусов. Но такое солнце опасно. Подробнее об этом «Призыв» сообщил здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Олега Иванова