17-летнего подростка сбил поезд в Вязниковском районе

Поезд сбил 17-летнего подростка в Вязниковском районе, сообщил портал Вязники.рф. Во владимирском линейном ОВД на транспорте информацию о происшествии подтвердили, но уточнили, что делом занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России. «Призыв» постарается выяснить подробности случившегося. Пока же известно, что трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу. Был второй час пополуночи. Парень не заметил приближающегося поезда. Спасти пострадавшего не удалось.

По сведениям портала Вязники.рф, парень в прошлом году окончил школу и поступил в колледж.

Это уже не первый случай в нынешнем году, когда подростки становятся жертвами происшествий на железной дороге. В мае «Призыв» сообщал, что в Муроме серьёзнейшие травмы получил 13-летний подросток. Со слов очевидцев, пострадавший находился на железной дороге вместе с другими подростками, они решили прокатиться на поезде, но мальчик не смог удержаться и упал под железнодорожный состав.

Анатолий Беглов

Фото «Призыва»