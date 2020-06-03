102 человека выздоровели и 3 умерли от коронавируса за сутки

Во Владимирской области скончались еще трое инфицированных от COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. К сожалению, число летальных исходов значительно растет второй день подряд. Накануне от осложнений, вызванных опасной инфекцией, погибли три жителя региона. За все время пандемии зафиксировано уже 27 смертей. Многим умершим не было и 60 лет.

Но есть и оптимистичные новости. В регионе увеличивается количество людей, победивших болезнь. От COVID-19 выздоровел 941 человек. Только за один день диагноз сняли со 102 носителей инфекции. И это абсолютный рекорд. К слову, новых случаев заражения почти в два раза меньше.

Положительные тесты на коронавирус получили 56 жителей области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это минимальное число заболевших за последнюю неделю. Не исключено, что медленное движение с плато вниз все-таки началось. Но для устойчивой тенденции нужно еще время.

Самый большой суточный прирост заболевших на этот раз в Петушках. Закрытый на карантин район прибавил 14 случаев инфицирования. Общее число носителей опасного вируса достигло 396. Больше только во Владимире и Гусь-Хрустальном. Областной центр — лидер в таблице распространения COVID-19. Плюс 8 новых случаев за 24 часа. Положительные тесты получили уже 588 местных жителей. 7 случаев заражения отмечено в городе стеклодувов. Носителями инфекции являются 405 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе — 2853 человека.

Второй день подряд большое количество зараженных в Муроме. Если накануне коронавирус подтвердился у 10 заболевших, то сегодня у 9 человек. 7 местных жителей инфицированы в Вязниках, 6 — в Судогодском районе, 3 — в Юрьеве-Польском. 2 новых случая COVID-19 в Суздале. В общей сложности коронавирус за сутки диагностировали у жителей 8 районов области.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе — 2853 человека. Из них активными носителями вируса являются 1885 человек. И это меньше, чем накануне. Ранее «Призыв» сообщал, как отличить ОРВИ и грипп от коронавируса. И что делать при первых признаках.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru