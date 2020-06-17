Парад в Москве компенсирует владимирским зрителям запрещённое шествие

Во Владимирской области парадов не будет. Почему не будет — до конца не ясно: то ли потому, что губернатор запретил, то ли потому, что изначально не предполагалось. Но даже если б действо разрешили, жители области, во всяком случае, большинство, увидели бы военные колонны только по телевизору. Ситуация с разрешением/запрещением парада хорошо характеризует нынешнее состояние, где многое неопределённо и трудно сказать, кто за что отвечает. Об этом — Николай Лившиц в авторской программе «Бредешок».

Расшифровка программы:

Тема военного парада, который где-то будет проводиться, а где-то не будет, добавила ощущение неопределённости, уже подогретое нынешней ситуацией с коронавирусом. Сейчас на улице посмотрите: одни в масках, другие без масок, одни держат дистанцию, другие нет, одни верят в риск подхватить заразу, другие читают, что коронавирус — это отрыжка мирового заговора и вообще — «чего нам СПИД, мы и не тем болели?». С военным парадом ещё неопределённее, поскольку кроме тех, кто «за» или «против» есть очень большая часть людей, которым всё равно.

В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» герцог возмущается: «Безобразие! Кто хочет, объявляет войну, кто не хочет – не объявляет». С парадом такая же петрушка, только совершенно непонятно, кто же всё-таки его объявляет или запрещает. То ли Москва. То ли местные власти. С одной стороны, по центральным каналам официальный представитель Минобороны сообщил о том, что военный парад пройдёт в 28 городах России, а именно: в городах-героях и там, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и армейских корпусов. С другой стороны, губернатор Владимирской области объявил, что в регионе парад проводить не будет, поскольку из-за коронавируса есть опасение за жизнь и здоровье граждан.

Вот если, допустим, Владимир, где есть штаб 27-ой гвардейской ракетной армии, подпадает под категорию городов-парадников, а губернатор поставил крест на этом мероприятии, то это любопытный расклад, и глава региона предстаёт весомой фигурой. Если же во Владимире и области изначально не предполагалось прохождение бойцов и военной техники, то нафига чего-то запрещать? Ответа на этот вопрос нет, и всё неопределённо и непонятно. Непонятен и формат: если на парад не допускают зрителей, а в Новосибирске даже журналистов не допускают, только два госканала, то, видимо, всё это предназначено лишь для экрана.

Тогда зачем 28 городов, вполне хватило бы Москвы с привычными колоннами танков на Красной площади и самолётами в небе над Кремлём?

Извините за цинизм, но владимирцы в этих условиях неопределённости даже получили некоторые выгоды, как то: парада не будет, а выходной остался. Или — парада не будет, и движения не перекроют. Достаточно трезвый подход. Только не надо говорить, что мы манкируем важнейшее дело, отрываемся от страны и так далее. Проведение парада 24 июня непривычно и всё равно рассматривается, в лучшем случае, как компромиссный вариант в условиях пандемии, какие бы исторические аналогии под это не подводили.

То есть гордиться и ликовать подано, но с чего вдруг сегодня, — непонятно. Несколько поколений уже определили для этого дату и ритуалы. Это во-первых. А во-вторых, Победа в самой страшной войне для большинства россиян, что бы там ни говорили — это святое, что требует очень аккуратного обращения. Пасху из-за коронавируса на лето не перенесли. И Троицу на осень не передвинули. И Рождество, я так догадываюсь, будет зимой. Всему своё время. Во избежание неопределённости.

Фото «Призыва»