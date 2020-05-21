Звательный падеж и «осколки» двойственного числа: семь фактов из истории русского языка

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. К этой важной дате мы подготовили 7 интересных фактов из истории русского языка. В каком древнем падеже стоят слова «старче» и «боже»? Чем глаголица отличается от кириллицы? И какие «осколки» утраченного двойственного числа сохранились в современном русском языке? Рассказывает Татьяна Ковалева, кандидат филологических наук, преподаватель владимирского филиала Финансового университета. Смотрите новое видео о русском языке.

Факт № 1. Кириллицу использовали для записи чисел

24 мая не случайно выбрано Днем славянской письменности и культуры: в этот день отмечается день памяти солунских братьев Кирилла и Мефодия, которые создали первый славянский алфавит. Так, в IX веке по поручению византийского царя они придумали глаголицу и перевели с ее помощью на славянский язык первые богослужебные книги. Например, Евангелие.

Однако наш современный алфавит называется кириллицей, и графически он отличается от глаголицы. Кириллицу придумали ученики Кирилла и Мефодия и назвали в честь своих учителей.

Славянские алфавиты были очень талантливо разработаны, так как позволяли записать звуки, характерные именно для славянского языка. Кроме того, каждая буква имела и числовое значение, ведь изначально славяне использовали для математических записей буквы с надстрочными обозначениями.

Аз с титло сверху обозначала единицу, Веди – два, Рцы – сто.

Следы этих записей вы и сегодня можете наблюдать в Суздале. Там, на башне Кремля, сохранились часы, где время обозначено с помощью славянских литер.

Факт № 2. Писали без пробелов

Интересно, что до изобретения книгопечатания русские текст не делили на слова и предложения. Знаки препинания тоже отсутствовали. Этот факт подтверждают древнерусские книги, летописи, а также берестяные грамоты, которые ежегодно находят на территории Великого Новгорода.

С XVI века в русских текстах появляются знаки препинания: точка, запятая, двоеточие. Остальные знаки ввели еще позже. Сегодня мы вновь можем встретить письмо без пробелов и знаков препинания. Например, в хэштегах. Как вы думаете, что же это — современное веяние или возвращение к средневековью?

Факт № 3. Русский глагол «растерял» древнерусские времена

Тот, кто говорит о трудности русского глагола, не учил древнерусский. В древнерусском языке глагол имел 4 формы прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект.

Привычная нам форма с суффиксом -л- была частью формы перфекта: есмь повелел, есмь видел – и представляла собой причастие прошедшего времени, а вовсе не глагол. По одной из теорий, от такого многообразия времен русский язык спасло развитие системы видов глагола.

Факт № 4. Звательный падеж и «Боже, царя храни»

В русском языке могло быть не 6 падежей, а восемь. Возможно, даже больше. Кроме известных нам именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и предложного, в языке существовали и сохранились некоторые формы звательного и местного падежей. Так, звательный падеж наши предки использовали для обращений. Например, княже, друже, отче.

Но уже к XIV веку звательный падеж в русском языке стал сливаться с именительным и утратился. В современном русском языке еще можно встретить подобные формы: чего тебе надобно, старче, или междометие боже. Некоторые лингвисты выделяют и «новый звательный» падеж в обращениях типа Тань, Юр, мам. Местный же падеж обозначал указание на место, однако его формы совпали с предложным падежом.

Факт № 5. Один, два, много

В древнерусском языке существительные имели три формы числа: единственное, множественное и двойственное. Последнее использовали для обозначения парных предметов: берега, уши, руки, а также для обозначения двух предметов: две земли, два царя (царьма).

Со временем двойственное число соединилось со множественным числом. В современном языке мы можем наблюдать его «осколки». Так, от двойственного числа остались окончания -а у слов, обозначающих парные предметы (бока, берега, глаза вместо *боки, *глазы), и по аналогии с ними у некоторых других существительных: города, года, голоса.

Факт № 6. ЖИ-ШИ пиши с буквой И

Все знают это правило с первого класса. Но почему мы так пишем? Оказывается, в древнерусском языке все шипящие были мягкими. Следовательно, после них требовалось писать гласные, указывающие на мягкость согласного: И или Е. К XIV веку Ж и Ш отвердели, а написание их с гласной И сохранилось и осталось нам как памятник их былой мягкости.

Факт № 7. Свод правил русского языка был составлен еще 1956 году

Сегодня русское правописание регулируется «Правилами русской орфографии и пунктуации». Этот обязательный свод правил был выпущен в 1956 году Академией наук СССР. Над ним трудились лучшие отечественные языковеды: В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков и др.

И по сей день только на него ориентируются все школьные учебники русского языка, орфографические словари и справочники. Пора ли что-то поменять в русской орфографии? Вопрос этот обсуждают много лет, однако стоит помнить, что любая орфографическая реформа – процесс очень непростой и недешевый. Готовы ли мы к нему?

Уважаемые читатели! Было бы интересно знать ваше мнение по этому вопросу. Нужна ли русскому языку реформа орфографии? И если да, то что бы вы изменили?

Татьяна Ковалева

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