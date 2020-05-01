Зубры, волки, рысь и кабаны угодили в видеоловушку

Волки, кабаны, лоси, зубры и даже рысь попались в объектив видеоловушек. Они установлены на территории Клязьминско-Лухского заказника. Уникальными кадрами и видеоматериалом сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области поделились в своей официальной группе. Сотрудники заказника отмечают, что природа сейчас отдыхает от человеческого присутствия. Снижение числа посетителей особо охраняемых природных территорий в период самоизоляции сделало свое дело: живность стала смелее.

Хищники спокойно совершают променад по своим территориям.

Вероятно, уже в ближайшее время сотрудники дирекции поделятся и редким видео с медведем. Следы косолапого вместе с волчьими были замечены на грунтовых дорогах заказника.

— Медведи попадают в кадр реже всего. Вот ждём от наших сотрудников видео с медведем, может, получится его заснять, тем более его следы фотографировали недавно, — рассказал «Призыву» ведущий эксперт отдела информации Единой дирекции ООПТ Владимирской области Виктор Степанов.

Видеоловушки, установленные в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района, очень помогают в изучении животного мира. Места для камер выбираются не случайно. Они устанавливаются на тропах и переходах животных.

— На одном из кадров можно заметить зубров. Это часть популяции, которая не выходит на подкормочные площадки, — уточнил Виктор Степанов.

Ранее «Призыв» сообщал, что бурый медведь ранее уже попадался в объектив камеры, установленной на территории Клязьминско-Лухского заказника. И это произошло впервые за много лет. Хищник прогуливался в вязниковском Заречье.

Ольга Ефремова

Фото и видео ГУ «Дирекция ООПТ»