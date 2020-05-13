Золотые рыбки поселились в озере-сердце

Рукотворное озеро в форме сердца, которое с недавних пор появилось в Киржаче, заселили около 30 золотых рыбок. Такой подарок городу сделал местный житель, занимающийся их разведением в своем пруду. Он же предоставил еще и запас комбикорма для новых обитателей водоема. Уже в ближайшее время рыбок в озере станет в разы больше, у них вот-вот случится нерест.

— Ожидаем, что число рыбок увеличится до 1000 штук. В озере рыбкам будет комфортно. Это вид рыбок называется «комета», они хорошо чувствуют себя на глубине. Очень красивые рыбки, они будут исполнять все желания наших жителей и гостей города, которых мы очень ждем, — рассказал «Призыву» идейный вдохновитель проекта «Киржач туристический» Евгений Федоров.

Любоваться озером и загадывать свои желания посетители водоема смогут со специального мостика. Он уже практически готов.

Мост будет выполнен в красно-белой цветовой гамме, украсят его 200 сердец.

В том, что это место станет любимым у влюбленных пар, можно не сомневаться. Озеро «Влюблённое сердце» входит в состав историко-геологического музея ледниковых камней. Масштабный проект под открытым небом готов на 80%.

— Еще у нас будет курган, это тоже символ древнеславянского селища. Также запланированы посадка деревьев, обустройство парка лавочками. Нашим гостям будет комфортно. Все работы мы проводим с разрешения администрации и четко на границах городской территории, а не на охранной зоне Свято-Благовещенского монастыря, в чем нас порой обвиняют, — уточнил Евгений Федоров.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что озеро «Влюбленное сердце» создавали искусственно на месте заброшенного болота. Красоту наводил тракторист, которому пришлось убрать 1500 кубометров земли!

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «КиржЭль г. Киржач»