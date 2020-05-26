Жительница Владимира выходила стрижа

К жительнице Владимира Ксении Лемешкиной на лоджию залетел стриж. Он бился о стекло, после чего затих. «Я полчаса стояла с протянутой рукой, чтобы он взлетел. Но он «прилип» к моей ладони, словно так и жил на ней всю жизнь», – рассказывает Ксения. Ей показалось, что птица повредила крылья. Поэтому отпускать на волю незваного пернатого гостя Ксения не стала, обратилась к своим подписчикам в соцсетях за советом, что делать со стрижом, чем его кормить. Знакомые посоветовали изолировать птицу в коробке, дать воды и наблюдать.

У стрижей начинается период гнездования.

Свой совет, как действовать в таких случаях, дает и биолог Руслан Жуков. Он поясняет, что сейчас у стрижей начинается период гнездования. Селятся они в основном в городах и поселках, рядом с жильем человека.

— Взрослый стриж залетел в окно и повредил крыло. В таких случаях пернатых стоит выхаживать, это не птенцы, выпавшие из гнезда. В природе, если птице не помочь, она погибнет. Её стоит выкормить. Стрижи — птицы насекомоядные. Можно с птицей съездить в лечебницу, сделать рентген, посмотреть, не сломано ли крыло, – советует Руслан Жуков, старший научный сотрудник института биологии и экологии ВлГУ. – Особенность этой птицы ещё такая: она не может взлететь с горизонтальной поверхности, только с вертикальной. Поэтому стрижа стоит подкинуть или посадить на отвесную стену.

Как рассказала Ксения, на следующий день стриж чувствовал себя намного лучше. И она решила попробовать выпустить его на волю.

— Всю ночь с ним сидела, поила с помощью соски, кормила, открывая аккуратно клювик. И утром он ожил. Спасибо всем, кто давал советы по уходу! – поблагодарила Ксения.

Слова благодарности она подкрепила видео того, как птица улетает на свободу.

Ранее «Призыв» сообщал, почему нельзя забирать птенцов, выпавших из гнезда.

Татьяна Данилова

Фото и видео Ксении Лемешкиной