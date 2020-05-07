Жители Владимира готовятся к празднованию Дня Победы в новом формате

9 мая по всей стране пройдут праздничные мероприятия в честь Дня победы, однако из-за текущей эпидемиологической ситуации большинство из них будут переведены в онлайн формат или же перенесены на более поздний срок. Мы поговорили с Марией Строкиной, жительницей города Владимира, о том, как в этом году ее семья готовится к празднованию этого значимого для всей страны праздника.

— Мария, расскажите, пожалуйста, о традициях празднования Дня Победы в вашей семье.

— Для нашей семьи День Победы — это значимый праздник. Мы всегда собираемся вместе и чтим память великих героев войны. Я участник одного из танцевальных коллективов города. Каждый год мы выступаем с праздничной танцевальной программой на различных городских площадках. Надеюсь, что в этом году мы также сможем порадовать жителей города и ветеранов, хоть и немного позже. Я думаю, что, несмотря на временные трудности, 9 мая героев будут вспоминать и чествовать в каждой семье. В этом году мы будем отмечать праздник, почтим память павших в бою и присоединимся к акциям памяти, оставаясь дома.

— Во Владимирской области, как и по всей стране, сейчас проходит множество акций к 9 мая в онлайн-форматах. Вы уже присоединились к участию?

— Да, конечно. Мы ежегодно поддерживаем акцию «Георгиевская ленточка», ведь это символ воинской славы, который носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. 9 мая обязательно присоединимся к «Минуте молчания». А также мы решили сделать свой взнос на благотворительной платформе «Сбербанк вместе». Совместно с благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» уже с начала апреля проходит их акция. Пожертвование, сделанное в адрес Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», удваивается Сбербанком. Например, Вы жертвуете 100 рублей, а на счет фонда приходит 200, потому что аналогичную сумму добавил банк. Важно, что все отчеты предоставляются, и можно быть уверенной, что деньги действительно дойдут до адресата. Любой желающий может зайти на «Сбербанк Вместе» или на сайт фонда «Память поколений» и посмотреть на тех, кому уже удалось помочь, а также познакомиться с историями тех, кто еще ждет помощи.

—В последние годы в День Победы во многих городах России и мира проходит акция «Бессмертный полк», в рамках которой сотни тысяч людей проносят по улицам портреты своих участвовавших в войне родственников. В этом году эта акция пройдет онлайн. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Я уверена, что традиционные марши «Бессмертного полка» обязательно пройдут в городах России в 2020 году, но конечно после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется. «Бессмертный полк» — это народный проект, и в текущей ситуации организаторы и партнеры акции, такие как Сбербанк и «Бессмертный полк России» помогают всей стране принять участие в акции в цифровом формате. Мы с семьей позитивно отреагировали на идею переноса шествия в онлайн, ведь современные технологии позволяют, и 9 мая, находясь в кругу родных и близких, каждый сможет почтить память героев, приняв участие в шествии «Бессмертный полк онлайн».

Фото: nastol.com.ua