Жители поселка Городищи просят вернуть электричку

Жители поселка Городищи бьют тревогу, так как устали пешком и на попутках добираться до работы в Подмосковье. Из-за действующего карантина в Петушинском районе число остановок электричек на станциях в населенных пунктах сокращено до минимума. В редакцию «Призыва» с криком о помощи обратилась Татьяна Санакоева. От региональных властей и депутатов Законодательного Собрания пришли ответы на письма жителей, в которых их просят подождать и учесть сложности с эпидситуацией. Татьяна Санакоева проработала 29 лет учителем в поселке Городищи, но ее трое детей, как и многие ее ученики, смогли трудоустроиться только в Московской области.

— Помогите донести информацию до губернатора. Без работы люди пропадут. 80% трудоспособного населения работают в Московской области, нас отделяет от нее железнодорожный мост. Пройти пешком можно, а потом с пересадками добраться до работы. Но после такого путешествия 12-часовую смену не отработать, — сетует Татьяна Санакоева.

Жители поселка Городищи написали петицию в адрес областных властей и РЖД.

Петицию подписали 200 человек. Но результата все равно не получили. «Призыв» ранее сообщал, что в Петушинском районе урезан график и пригородного автобусного сообщения. Вариантов у трудоспособных жителей минимум. Все готовы соблюдать масочный режим, дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами — лишь бы им дали возможность добраться до работы.

Сегодня в «Белом доме» проведут заседание регионального штаба. Ожидается, что введут некие мероприятия по послаблению режима. Речь в основном пойдет об экономике. «Призыв» обязательно задаст вопросы и по ситуации с электричками в поселке Городищи и в целом в Петушинском районе.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»