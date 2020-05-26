Жители Колокши выступили против платной трассы М-12 «Москва-Казань»

Жители садоводческих товариществ «Ладога» и «Колокшанец», а также деревень Колокша и Одерихино выступают против строительства платной магистрали М-12 «Москва-Казань» у них под окнами. Они требуют от федеральных дорожников обсуждения обновленного варианта трассировки дороги. Откорректированную схему (как минимум, седьмая версия) обещали разместить на сайтах районных администраций. Но официального варианта так нигде и нет. Есть направления, о которых стало известно заинтересованным жителям – они и нарисовали на кадастровой карте маршрут будущей трассы.



— Теперь трассу хотят пустить по границе деревни Колокша Собинского района, между двумя линиями ЛЭП, по полю, где каждый год сажают зерно. Мы считаем, что трассу хотят согласовать как можно скорее, проигнорировав мнение людей, — рассказывает жительница СНТ «Колокшанец» Наталья Прокофьева, — Наш лес – это единственное, что защищает СНТ от шума и выхлопов с трассы М-7. Он совсем небольшой и единственный, оставшийся около нас. Неужели эти березки будут уничтожены?

Магистраль планировали запустить к 2027 году, сейчас идут разговоры уже о 2024-м.

По информации жителей, в зону застройки не попадают жилые дома, как было в предыдущем варианте трассировки. Но существенный вред, по мнению садоводов, будет нанесен природе. Как и жители деревень Судогодского района, ранее протестовавшие по поводу маршрута платной магистрали, жители Собинского района настаивают на публичном обсуждении.

Администрация Владимирской области после встречи с руководством правления госкомпании «Автодор» сообщила о готовности схемы. Сразу же поднялась новая волна недовольства людей, которые так и не увидели предпроектных предложений. Инициативные граждане создали группы в социальных сетях «Против М12 по Вяткино и Колокше». Собирают подписи, пишут обращения в надзорные структуры, привлекают на помощь СМИ.

Как «Призыв» сообщал ранее, в последней версии схемы М-12 перенесли в полосу отвода Южного обхода. Владимирцев уверяют, что маршрут выверен до метра.

Анна Тумановская

Фото группы «Против М12 по Вяткино и Колокше»

