Жители Городищ записали видеообращение с требованием вернуть электрички

Жители поселка Городищи Петушинского района опубликовали в соцсетях видеобращение в адрес администрации области с требованием вернуть остановки электричек по маршруту Владимир-Москва. Из-за карантина в районе пригородные поезда не останавливаются на 9 станциях. Оставили только одну – в Петушках. Добираться людям до работы и больниц приходится на перекладных: пешком, на попутках, в автобусах и такси. В ответ на возмущение жителей власти ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора о карантинных мероприятиях на территории района. Но, как оказалось, специалисты надзорного ведомства не давали таких указаний.

— В адрес губернатора были направлены рекомендации о введении ограничительных мероприятий. В первую очередь они касались введения пропускного режима и проведения дезинфекционных мероприятий. Задача была в том, чтобы в район не ездили туда и обратно люди, которые там не живут. Отдельных рекомендаций об отмене видов транспорта не давали, — говорит заместитель начальника отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора Илона Голованчикова.

Пригородный перевозчик сократил количество вагонов и отменил остановки по обращению администрации Владимирской области.

Выходит, региональные и районные власти могли принять другое решение. Требовать соблюдения масочного режима в электричках, добавить число вагонов, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию. Но все понимают, что это экономически невыгодно. Жители сетуют, что таким образом администрация области бережет бюджетные деньги. Ведь перевозчик получает компенсацию за то, что возит на электричках по «социальным» тарифам. А это десятки миллионов рублей.

Жители поселка Городищи Петушинского района:

Поселок у нас небольшой и лежит в устье двух рек — Киржача и Клязьмы, выехать можно только двумя дорогами.

Первая ведет на горьковскую трассу через киржачский мост, который находится в очень плачевном состоянии и вот-вот рухнет. Вторая – железнодорожная.

90% населения работает за пределами поселка, в основном в Москве и Московской области. Работы в поселке давно уже нет.

В видеообращении жители также показывают единственную в поселке больницу, в которой принимают только терапевт и педиатр. Пожилым людям приходится искать способы, чтобы добраться до узких специалистов, у которых они стоят на учете по различным заболеваниям.

По данным Роспотребнадзора, в Петушинском районе количество зараженных коронавирусом остается высоким. Поэтому о послаблениях пропускного режима речи не идет. Тем не менее вопроса отмены остановок это не касается. Роспотребнадзор не выделяет никакой из видов общественного транспорта. Более того, жители уверены, что, если им вернут остановки, они будут пользоваться преимущественно электричками, где намного просторнее, чем в автобусах или такси. И это, по их мнению, улучшит эпидситуацию в районе.

Как «Призыв» сообщал ранее, администрация Владимирской области готова разрешить жителям гулять и заниматься спортом на улице. Послабления касаются только открытых пространств.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»