Жители Чёрной Слободки не зажили, как белые люди

Когда-то в Ковровском уезде имелось сразу две деревни с названием Слободка, причем одну из них называли Белой, а другую Черной. И дело тут не в особенностях почвы или местности. Это — память о происхождении. В период от Дмитрия Донского до Ивана Грозного белые и черные слободы имели силу юридических терминов. В привилегированных белых слободах население освобождалось от государственных налогов и повинностей. Именно отсюда присказка «жить, как белые люди». А в черных слободах, обитатели которых занималось ремесленно-торговой деятельностью, подати и повинности платились и выполнялись в полном размере.

Со временем деление поселений на белые и черные перестали употребляться, но в топонимах эта терминология оставила след на многие столетия. Причем в итоге сами жители Белых и Черных Слободок уже не помнили, почему их поселения называются именно так. Впрочем, сейчас многих из этих слободок уже нет. Не сохранились они и в Ковровском районе. Роковыми для Белой и Черной слободок там стали 1960-е и 1970-е годы, ознаменовавшиеся массовыми уничтожением «неперспективных» деревень.

Монастырское имение

Нынешний рассказ о Черной Слободке. Селение с таким названием находилось в 27 верстах к югу от Коврова посреди леса при колодцах между древним Медушским погостом и деревней Клюшниково. Время возникновения Черной Слободки неизвестно, но по некоторым косвенным признакам можно сделать вывод, что, скорее всего, она была основана в XV столетии.

С давних пор Черная Слободка входила в состав Медушского стана Владимирского уезда.

Чёрная слободка являлась монастырским имением, принадлежа Сновицкому Благовещенскому мужскому монастырю на речке Содышке под Владимиром (в нынешнем селе Сновицы Суздальского района). В древности она входила в число митрополичьих волостей, c конца XVI до начала XVIII веков была в ведении Патриаршего казенного приказа, а с 1721 года управлялась Синодальным казенным приказом.

Черная Слободка была средней по размерам деревней. Например, по данным второй ревизской переписи 1744 года там значилось 39 мужского и 54 женского пола душ монастырских крестьян. Через Черную Слободку проходила проселочная дорога на Медушский погост, помещичье сельцо Юшково и далее на село Картмазово вплоть до самой Судогодской слободы — будущего уездного города Судогды.

Демографическая кривая

После проведения императрицей Екатериной II секуляризации монастырских и церковных имений в 1764 году деревня Черная Слободка стала казенным селением и перешла под управление Государственной Коллегии Экономии. После образования Владимирской губернии в 1778 году её перечислили из Владимирского уезда в новоучрежденный Ковровский уезд. Примерно в то время в ней значилось 97 обитателей — 46 мужского и 51 женского пола.

В дальнейшем на протяжении века население затерянной среди лесов деревеньки почти не увеличивалось. Это не смотря на то, что совсем близко от неё проводились ярмарки при старинном Медушском погосте, а в 1840 году в четырех верстах севернее прошло московско-нижегородское шоссе. А вот в третьей четверти XIX столетия людей стало больше. Возможно, потому, что среди чернослободцев получили распространение офенский и плотницкий промыслы. В 1873 году в Черной Слободке уже насчитывалось 12 крестьянских дворов, а в 1877-м — 13 дворов и 97 постоянных жителей.

Однако занятия неземледельческими промыслами, поначалу увеличив благосостояние местных жителей в дальнейшем стали причиной оттока части населения. Уже в 1883 году в «Черной Слободе», по данным Владимирской губернской земской управы, обитали 41 мужского и 33 женского пола крестьян, причем среди них детей в возрасте от 8 до 11 лет имелось лишь четверо — два мальчика и две девочки.

Путь к социализму

Крестьянские дворы в Черной Слободке располагались в один порядок в направлении с запада на восток почти перпендикулярно дороге из Клюшниково в Медуши. Напротив изб и подворий почти посередине находился небольшой копаный пруд, рядом с которым по обе стороны стояли баньки чернослободцев. В Черной Слободке также имелась небольшая бакалейная лавка, которую держал местный крестьянин Василий Акимович Беляков.

С начала 1860-х гг. деревня вошла в состав Дмитриевской волости, а в 1880-е была перечислена в новообразованную Клюшниковскую волость. Волостное правление в деревне Клюшниково от Черной Слободки отстояло всего лишь на 2 версты. Еще ближе находился приходской храм Рождества Пресвятой Богородицы в погосте Медуши — всего в полутора верстах.

После революций 1917 года, Гражданской войны и разрухи многие ранее перебравшиеся на жительство в города и фабричные поселки крестьяне стали вновь возвращаться в родные села и деревни, чтобы там хоть как-то прокормиться. В это время переписи отмечают значительный рост численности сельских населенных пунктов. Не стала исключением и Черная Слободка. Там в 1923 году значилось 123 жителя — исторический максимум за всю многовековую историю деревни. Она даже стала центром одноименного Чернослободского сельсовета, в состав которого, помимо самой Черной Слободки, вошли деревни Поддубново, Юшково и погост Медуши.

Чернослободский сельсовет просуществовал до 1929 года, когда были упразднены и Клюшниковская волость, и Ковровский уезд.

В 1931 году в Черной Слободке был организован колхоз «Путь к социализму» — подобное название было очень популярно в годы первых пятилеток, и коллективные хозяйства с такими именами насчитывались десятками. Этот колхоз просуществовал до начала 1950-х гг., после чего вошел в состав укрупненного колхоза «Первое мая» с центральной усадьбой в соседней деревне Клюшниково.

Последние жители

С фронтов Великой Отечественной войны не вернулось домой семь выходцев из Черной Слободки. Для небольшой деревни это была невосполнимая потеря. Из них 31-летний сержант Николай Никифорович Беляков пропал без вести в августе 1942-го. Призванный в РККА в 1940 году 22-летний младший сержант Иван Никифорович Беляков, младший брат предыдущего, погиб в бою в ноябре 1943-го. Старшина Анатолий Платонович Грязнов в возрасте 29-ти лет пал смертью храбрых в марте 1944 года при освобождении Витебской области в Белоруссии. А его младший брат 18-летний рядовой Владимир Платонович Грязнов, призванный в армию в 1943-м погиб в бою при освобождении эстонского города Нарвы, где и был похоронен.

К 1961 году в деревне Черная Слободка, входившей тогда в состав Иваново-Эсинского сельсовета, оставалось всего 5 жителей и 2 крестьянских двора. Оказавшееся на задворках Ковровского района, селение в итоге попало в печальный список деревень, подлежащих ликвидации. В 1970 году в Черной Слободке, тогда уже Крутовского сельсовета, оставался всего один последний постоянный житель и один крестьянский двор. В течение последующих двух лет Черная Слободка была окончательно ликвидирована, а ее территория распахана тракторами. К 1973 году в Ковровском районе деревня Черная Слободка среди населенных пунктов уже не значилась.

Сегодня об исчезнувшей деревне напоминают лишь обозначение на топографических картах «урочище Черная слободка», да остатки березовых аллей на раскатанной лесовозами дорожке среди поля, которая прежде вела к бывшему монастырскому селению.

Николай Фролов

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