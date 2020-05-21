Женщину, трех котов и собаку спасли на пожаре в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном на пожаре чуть не пострадали женщина, три её кота и собака. Сегодня утром на улице Знаменской загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 9.10. Когда пожарные были на месте, огнем была охвачена крыша дома. Пожарные незамедлительно проникли в задымлённое помещение и обнаружили там женщину 1954 г.р.

— Женщину быстро вывели на улицу и тем самым спасли от отравления угарным газом. Также из горящего дома пожарными были вынесены три кота и собака. Животные не пострадали, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

По данным дознавателей МЧС России, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. На месте пожара работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее «Призыв» сообщал, что хозяин дома пострадал, спасая из огня животных. Пожар произошел в деревне Чертково Селивановского района.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области