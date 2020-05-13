Желающие получить выплаты на детей «уронили» сайт госуслуг

В первый же день портал госуслуг сдался под натиском родителей, желающих подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 10000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет. «Глючил» как сайт, так и мобильное приложение. Не загружалась главная страница, сообщалось о неизвестной ошибке, нельзя было найти нужную сумму. В родительских чатах и группах в соцсетях тут же появились инструкции по оформлению единовременной выплаты. Многие участники форумов советовали не торопиться с подачей заявления, так как якобы первые попадут в конец очереди.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года. Выдавать начнут с 1 июня.

Минкомсвязи оперативно создало отдельную платформу на сайте госуслуг для получателей единовременной выплаты — posobie16.gosuslugi.ru. На главной странице портала госуслуг этот раздел выделен. Но при переходе страница загружается не с первого раза.

— Президент в своем выступлении говорил, что документов не потребуется. Действительно, серия и номер свидетельства о рождении не нужны. Но необходимо написать номер актовой записи, дату получения свидетельства и кем было выдано. Эти данные есть в свидетельстве. Дальше всё просто – получила уведомление, что заявление направлено в Пенсионный фонд, — делится своим опытом мама двоих детей Ирина.

Ранее на портале стала доступна услуга по подаче заявления на ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка в июне сразу за полгода.

Как «Призыв» сообщал ранее, в регионе приняли решение продлить режим самоизоляции до конца мая. Выплаты семьям будут весьма кстати.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»