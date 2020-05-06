Жалобы жителей Юрьевца на шум РЖД переадресовали застройщику

Шум и пыль мешают нормальной жизни горожан

Жители владимирского микрорайона Юрьевец, недовольные грохотом при работах, ведущихся близ железной дороги, адресуют свои претензии не по адресу, сообщили в РЖД. Железнодорожники трудятся в рамках закона, а почему застройщики возвели столь уязвимые к шуму дома — это вопрос. Его путейцы предлагают юрьевчанам выяснять либо с городской администрацией, либо непосредственно со строителями. Понятно, что толку от переписки с местными властями едва ли будет много, поэтому людям, скорее всего, нужно настроиться на длительную борьбу за право пребывать дома в тишине и спокойствии. Пока же работы рядом с железной дорогой не стихают даже в праздники.

Татьяна Андреева, местная жительница (за кадром):

  • 3 мая, воскресенье, 8.10. А уже работают на станции Юрьевец. Что-то опять дробят. Разве это разгрузка идет?
  • С самого утра. Это разве разгрузка? Им ни коронавирус, ни праздничные дни нипочем.
  • На людей полностью наплевать.

Работы кипят на погрузочно-разгрузочном пункте станции Юрьевец. Объект принадлежит Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД». В апреле жители улицы Ноябрьской, как новостроек, так и частных домов, пожаловались на усилившийся шум и столбы пыли со стороны промзоны. По их словам, на Станционной, 6, ежедневно работает щебнедробилка, владельцы которой включают её даже при введении режима самоизоляции.

Наличие жалоб жителей является следствием нарушения застройщиком жилого дома в мкр. Юрьевец г. Владимир требований ст. 10 Федерального закона РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Данная статья гласит, что здание (сооружение) должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в здании по ряду показателей, в том числе по защите от шума в помещениях жилых и общественных зданий, — выдвинула свои аргументы пресс-служба филиала ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога в официальном ответе «Призыву».

Предприятие находится от жилого сектора примерно в 300 метрах.

По сообщению пресс-службы железнодорожников, на погрузочно-разгрузочном пункте станции Юрьевец осуществляются работы с сыпучими грузами. Шум производит специальное оборудование – вибромашина накладная.

Железнодорожники уверяют, что замеры уровня шума и концентрации выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны погрузочно-разгрузочного пункта станции Юрьевец проводятся регулярно. Этим занимается некая «аккредитованная лаборатория». Нарушений нет. Жители улицы Ноябрьской так не считают. Они уже обращались в различные инстанции, но никто их проблему всерьез не воспринимает. В последнем ответе Роспотребнадзор пообещал провести проверку, но только после отмены режима повышенной готовности.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителям юрьевецких казарм чиновники обещали сделать дорогу.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • Снежная:
    06.05.2020 в 17:34

    даже мне на Славной слышно… но я далековато все таки, представляю каково там людям

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  • Фигляр:
    07.05.2020 в 08:09

    Ну пошел футбол. Теперь только выдержать и добиться ответа от виновных

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