Жалобы жителей Юрьевца на шум РЖД переадресовали застройщику

Жители владимирского микрорайона Юрьевец, недовольные грохотом при работах, ведущихся близ железной дороги, адресуют свои претензии не по адресу, сообщили в РЖД. Железнодорожники трудятся в рамках закона, а почему застройщики возвели столь уязвимые к шуму дома — это вопрос. Его путейцы предлагают юрьевчанам выяснять либо с городской администрацией, либо непосредственно со строителями. Понятно, что толку от переписки с местными властями едва ли будет много, поэтому людям, скорее всего, нужно настроиться на длительную борьбу за право пребывать дома в тишине и спокойствии. Пока же работы рядом с железной дорогой не стихают даже в праздники.

Татьяна Андреева, местная жительница (за кадром):

3 мая, воскресенье, 8.10. А уже работают на станции Юрьевец. Что-то опять дробят. Разве это разгрузка идет?

С самого утра. Это разве разгрузка? Им ни коронавирус, ни праздничные дни нипочем.

На людей полностью наплевать.

Работы кипят на погрузочно-разгрузочном пункте станции Юрьевец. Объект принадлежит Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД». В апреле жители улицы Ноябрьской, как новостроек, так и частных домов, пожаловались на усилившийся шум и столбы пыли со стороны промзоны. По их словам, на Станционной, 6, ежедневно работает щебнедробилка, владельцы которой включают её даже при введении режима самоизоляции.

— Наличие жалоб жителей является следствием нарушения застройщиком жилого дома в мкр. Юрьевец г. Владимир требований ст. 10 Федерального закона РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Данная статья гласит, что здание (сооружение) должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в здании по ряду показателей, в том числе по защите от шума в помещениях жилых и общественных зданий, — выдвинула свои аргументы пресс-служба филиала ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога в официальном ответе «Призыву».

Предприятие находится от жилого сектора примерно в 300 метрах.

По сообщению пресс-службы железнодорожников, на погрузочно-разгрузочном пункте станции Юрьевец осуществляются работы с сыпучими грузами. Шум производит специальное оборудование – вибромашина накладная.

Железнодорожники уверяют, что замеры уровня шума и концентрации выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны погрузочно-разгрузочного пункта станции Юрьевец проводятся регулярно. Этим занимается некая «аккредитованная лаборатория». Нарушений нет. Жители улицы Ноябрьской так не считают. Они уже обращались в различные инстанции, но никто их проблему всерьез не воспринимает. В последнем ответе Роспотребнадзор пообещал провести проверку, но только после отмены режима повышенной готовности.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителям юрьевецких казарм чиновники обещали сделать дорогу.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»