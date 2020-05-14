Жалобы медиков по федеральным выплатам принимают на «горячей» линии

Федеральные выплаты медикам, борющимся за жизнь больных с коронавирусной инфекцией, дошли до них не в полном объеме. Во Владимирской области на копеечную надбавку пожаловались сотрудники станции скорой помощи. Вместо обещанных 25 тысяч в месяц, люди получили на руки за апрель по 700 — 900 рублей. При расчете их зарплат учитывалась каждая минута нахождения с коронавирусным больным. Поэтому в итоге и получились такие маленькие суммы.

На днях президент поручил промониторить реализацию всех озвученных им мер поддержки. Общероссийский народный фронт, в том числе отделение по Владимирской области, открыл прием обращений о невыплате или выплате не в полном объеме специальной федеральной надбавки.

Медики могут пожаловаться на «горячую» линию ОНФ по тел. 8-800-200-34-11.

— Сегодня из разных районов к нам начали поступать сообщения, где есть боль, крик души с вопросом: почему им не дали обещанного? И мы сегодня передадим в департамент здравоохранения обращение, чтобы нам дали официальное разъяснение, как рассчитываются и начисляются федеральные выплаты, — рассказала «Призыву» Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ. – Я знаю, что уже пришли некие разъяснения и будет пересмотрен расчет надбавок. И скорее всего, будут учитываться смены, а не минуты.

Медики уже начали присылать в региональный штаб свои квитки по зарплате. По каждому случаю общественники пообещали провести проверку. Помощь придет адресная.

Ранее «Призыв» сообщал, что заболевшим COVID-19 медикам выплатят по 50 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»