Жалобы медиков начали принимать по телефону «горячей линии» 

Во Владимирской области заработала «горячая линия» для медицинских работников. Сообщать о возникающих проблемах на местах, в том числе по теме коронавирусной инфекции, можно по телефону 8 (800) 707-19-55. Звонки принимаются круглосуточно. По словам директора департамента здравоохранения Алексея Мозалёва, «горячая линия» поможет оперативно реагировать на возникающие проблемы за счет обратной связи с медработниками.

Телефон «горячей линии» для медиков — 8 (800) 707-19-55.

Также дополнительно работает «горячая линия» облздрава по вопросам профилактики и лечения коронавируса: 8 (800) 707-42-52.

Ранее «Призыв» сообщал о жалобе медсестры Карабановской больницы Александровского района. Ольга Овинникова получила химические ожоги лица 1-й и 2-й степени в результате ношения защитной маски, которую перед этим пришлось замачивать в хлорке. Ситуацию взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета.

Ольга Ефремова

Фото: orenonline.ru