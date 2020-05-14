Жалоба ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» (г. Владимир) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Музейная для нужд ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр».

Заявитель в своей жалобе указал, что их заявку отклонили не правомерно.

ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» утверждало, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей, так как все документы, требуемые заказчиком, были предоставлены обществом в полном объеме.

Проанализировав вторую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что в составе второй части заявки, поданной ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» документы, указанные в п. 46 Информационной карты отсутствовали.

Таким образом, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Жалоба ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.