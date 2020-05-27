Жалоба ООО «Урал Контракт» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Урал Контракт» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на модернизацию сетей теплоснабжения в п.Новый Ковровского района Владимирской области.

По мнению заявителя, заказчиком в документации указан идентификационный код закупки, не соответствующий коду, содержащемуся в извещении о проведении аукциона, что, по мнению общества, нарушает часть 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Урал Контракт» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.