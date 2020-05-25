Жалоба ООО «Торговый дом Виал» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом Виал» на положение документации при проведении электронного аукциона на закупку лекарственного препарата из перечня ЖНВЛП (Йопромид) для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика, в части утверждения аукционной документации с нарушением законодательства о контрактной системе, а именно Заказчиком в техническом задании для товара МНН «Йопромид» установлены несоответствующие характеристики.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики товара, которые отвечают его потребностям. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона.

Жалоба ООО «Торговый дом Виал» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.