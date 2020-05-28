Жалоба ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания «Вспомогательный корпус-стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности отсутствует проектно–сметная документация в полном объеме, в проекте контракта установлены сроки оплат ненадлежащим образом, а также проект государственного контракта не содержит положений в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1466.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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